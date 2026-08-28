Herbalife cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp sức các đội tuyển trước Đấu trường Châu Á 2026

Ngày 27/8, chương trình "Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam" do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng LĐBĐVN tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện khơi dậy tinh thần đoàn kết, mang tới những lời chúc ý nghĩa và nguồn động lực lớn lao cho các tuyển thủ trước ngày lên đường.

Sự kiện được tổ chức ngay trước thời điểm then chốt khi Đội tuyển Nữ Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U-23 Quốc gia Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch chinh phục Đấu trường Châu Á 2026.

Được phối hợp thực hiện bởi Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN, chương trình không chỉ là một sự kiện gặp gỡ thuần túy mà đã trở thành điểm hẹn kết nối chân thành. Tại đây, những người luôn âm thầm đồng hành cùng bóng đá nước nhà đã có cơ hội trực tiếp gửi gắm niềm tin, kỳ vọng cùng những lời động viên sâu sắc nhất tới các tuyển thủ trước một hành trình thi đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Những lời động viên chân thành trước giờ G

Trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng, đại diện LĐBĐVN đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, đại diện Ban Huấn luyện cũng chia sẻ về quá trình rèn luyện bền bỉ, những giọt mồ hôi trên sân tập và tinh thần quyết tâm cao độ của toàn đội.

Đại diện LĐBĐVN phát biểu: "LĐBĐVN trân trọng sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong việc hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Những chương trình tiếp sức, động viên trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với các cầu thủ mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các đội tuyển."

Tiếp sức bằng sự đồng hành thiết thực

Không chỉ dừng lại ở những lời chúc, Herbalife Việt Nam đã trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng các phần quà ý nghĩa đến Ban Huấn luyện và đại diện các đội tuyển như một lời chúc may mắn trước ngày lên đường. Khoảnh khắc trao tặng ấm áp ấy đã thể hiện trọn vẹn tinh thần cốt lõi của chương trình: Phía sau mỗi bước chạy và nỗ lực cống hiến trên sân cỏ của các cầu thủ luôn là sự hậu thuẫn vững chắc từ những người đồng hành tâm huyết.

Với tư cách là Nhà tài trợ Dinh dưỡng Thể thao Chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, Herbalife Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh, tư vấn và cung cấp nguồn dinh dưỡng thể thao chất lượng cao, giúp các vận động viên duy trì nền tảng thể lực tốt nhất.

Xóa mờ khoảng cách giữa tuyển thủ và người hâm mộ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là các hoạt động giao lưu, chụp hình lưu niệm và ký tặng áo đấu. Những khoảnh khắc tương tác trực tiếp, tự nhiên giữa các cầu thủ, Ban Huấn luyện, khách mời cùng các bên đồng hành đã xóa tan bầu không khí căng thẳng thường có trước các giải đấu lớn, mang lại niềm vui và sự thoải mái cho các tuyển thủ.

Đối với các khách mời có mặt, đây là cơ hội quý giá để lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng những ngôi sao của bóng đá nước nhà. Mặt khác, với Herbalife, những "điểm chạm" chân thật này chính là phương thức thể hiện tình yêu bóng đá sâu sắc, đồng thời giúp gắn kết hình ảnh đội tuyển quốc gia gần gũi hơn nữa với cộng đồng.

Hành trình tiếp sức không dừng lại

Khi sự kiện chính thức khép lại, điều đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là những tấm hình kỷ niệm hay những phần quà trao tay, mà chính là ngọn lửa niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao dành cho hai đội tuyển quốc gia.

Đối với Herbalife Việt Nam, "Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam" đại diện cho một cột mốc ý nghĩa trong chiến lược đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam. Tinh thần tiếp sức ấy sẽ tiếp tục kéo dài xuyên suốt hành trình chuẩn bị và thi đấu, tiếp thêm sức mạnh để các chiến binh sao vàng tự tin vươn xa trên đấu trường châu lục.