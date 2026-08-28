Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, gửi gắm kỳ vọng tới đội tuyển Việt Nam

TPO - Chiều 28/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao quà, biểu dương đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao quà của Thủ tướng tặng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Ảnh: Thái Dương.

Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Trần Anh Tú; HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Thay mặt toàn đội, HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện đã đón nhận món quà của Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích xuất sắc của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026, mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của người đứng đầu Chính phủ dành cho bóng đá Việt Nam trên chặng đường phía trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh cao khu vực. Theo Thứ trưởng, chức vô địch là thành quả từ những nỗ lực rất lớn của HLV trưởng, Ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ trong suốt hành trình tại ASEAN Cup 2026.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, dù công việc bận rộn và không có điều kiện trực tiếp dự khán trận đấu, Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫn luôn quan tâm, theo sát và động viên đội tuyển. Ngay sau trận chung kết, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích cũng như tinh thần chiến đấu, ý chí và bản lĩnh của các tuyển thủ.

Sự động viên ấy không chỉ dành cho một danh hiệu đã giành được, mà còn gửi gắm kỳ vọng đội tuyển tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu và hướng tới những thành tích cao hơn tại các giải đấu sắp tới, từ đấu trường khu vực đến vòng chung kết châu Á.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng nhắc lại hình ảnh hàng triệu người hâm mộ xuống đường ăn mừng sau chức vô địch, từ Hà Nội đến nhiều địa phương trên cả nước. Những dòng người khoác áo đỏ, mang theo quốc kỳ cho thấy tình yêu và niềm tự hào lớn lao dành cho đội tuyển quốc gia.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thái Dương.

Đó đồng thời là nguồn động lực để HLV Kim Sang-sik, Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chuyên môn, chiến thuật và đấu pháp cho những mục tiêu mới.

"Món quà ngày hôm nay của Thủ tướng Chính phủ là sự động viên tinh thần kịp thời đối với thành tích của đội tuyển. Tôi mong rằng từ sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành, đội tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực và đạt được nhiều thành tích rực rỡ hơn trong thời gian tới”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Đáp lại tình cảm đó, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp lãnh đạo đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội tuyển.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặc biệt nhắc tới sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và người hâm mộ Việt Nam, coi đây là một trong những nguồn động lực lớn nhất giúp toàn đội vượt qua khó khăn để đi đến thành công.

“Với tôi, đây là lần đầu tiên cùng đội tuyển giành chức vô địch trên sân Mỹ Đình nên có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như tình cảm người hâm mộ dành cho các cầu thủ, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định ông và các học trò sẽ tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu sắp tới, qua đó đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng dành cho đội tuyển.