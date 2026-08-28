Nhận định Lille vs PSG, 01h45 ngày 29/8: Nhà vua gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Lille vs PSG, vòng 2 Ligue 1 2026/27, lúc 01h45 ngày 29/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG chưa thể hiện được phong độ thuyết phục ở ngày ra quân và được dự báo sẽ trải qua 90 phút đầy sóng gió tại Stade Pierre-Mauroy.

Nhận định trước trận đấu

Davide Ancelotti có màn ra mắt tích cực trên cương vị HLV trưởng Lille, giúp đội bóng miền Bắc nước Pháp trở thành một trong năm CLB giành chiến thắng ở vòng khai màn Ligue 1 cuối tuần qua.

Trở về Stade Pierre-Mauroy, Lille hướng tới trận thắng sân nhà đầu tiên ở mùa giải mới trong năm thứ năm liên tiếp. Ở bốn trận gần nhất thuộc chuỗi này, họ chỉ để lọt lưới một bàn.

Lille cũng chưa thua trên sân nhà tại Ligue 1 trong tháng 8 kể từ thảm bại 1-7 trước PSG năm 2022. Tuy nhiên, phong độ gần đây tại Stade Pierre-Mauroy lại không thực sự thuyết phục, khi họ không thắng ba trận liên tiếp và chỉ ghi được một bàn.

Nếu tiếp tục giành trọn ba điểm, Lille sẽ có lần thứ hai trong thập niên này khởi đầu Ligue 1 bằng hai chiến thắng liên tiếp. Lần gần nhất họ làm được điều đó là ở mùa giải 2024/25.

Trong năm 2026, Lille chỉ một lần thất bại trên sân nhà tại Ligue 1 khi ghi bàn trong hiệp hai. Gần nhất, họ đánh bại Lens với tỷ số 3-0 hồi tháng 4.

Ở chiều ngược lại, PSG khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh khi ngược dòng giành lại một điểm. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026, đoàn quân của HLV Luis Enrique có điểm tại Ligue 1 sau khi để đối phương mở tỷ số.

Nếu không thể đánh bại Lille, PSG sẽ cân bằng chuỗi không thắng dài nhất của họ tại Ligue 1 mùa trước là hai trận. Đội bóng thủ đô cũng đứng trước nguy cơ lần đầu đánh rơi điểm ở cả hai vòng đầu tiên kể từ mùa giải 2023/24.

PSG chưa để thủng lưới trong hiệp hai trên mọi đấu trường mùa này. Dù vậy, khả năng nhập cuộc của nhà đương kim vô địch vẫn là dấu hỏi khi họ mới ghi được một bàn trong hiệp một.

Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về phía PSG. Nếu không thua, PSG sẽ nâng chuỗi bất bại trước Lille trên mọi đấu trường lên 11 trận. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô ghi ít nhất ba bàn ở sáu trận trong chuỗi này.

Thông tin lực lượng

Lille không có sự phục vụ của Hamza Igamane do chấn thương rách dây chằng chéo. Trong khi đó, Basar Onal vừa có màn ra mắt tại Ligue 1 ở vòng đấu khai màn.

Olivier Giroud và Tiago Santos là hai cầu thủ ghi bàn trong hiệp một, giúp Lille đánh bại Angers. Trong khung thành, Berke Ozer thực hiện bốn pha cứu thua để bảo toàn mành lưới cho đội nhà.

Bên phía PSG, Nuno Mendes vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ tại Trophée des Champions. Ousmane Dembele cũng nhiều khả năng không thể góp mặt do chấn thương.

Ferran Torres đang là niềm hy vọng lớn trên hàng công đội bóng thủ đô. Tiền đạo này lập cú đúp để giúp PSG giành lại một điểm cuối tuần qua, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Zlatan Ibrahimovic năm 2012 ghi hai bàn ngay trong trận đấu chính thức ra mắt CLB.