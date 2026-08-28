Herbalife cùng người hâm mộ tiếp lửa đội tuyển Việt Nam chinh phục Đấu trường Châu Á 2026

Hướng tới Đấu trường Châu Á 2026 tại Nhật Bản, chương trình "Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam" do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng LĐBĐVN tổ chức đã trở thành điểm chạm kết nối triệu trái tim người hâm mộ. Sự đồng hành bền bỉ ấy chính là nguồn năng lượng tinh thần vô giá tiếp sức cho các chiến binh sao vàng.

Một hành trình của đội tuyển luôn có người hâm mộ ở phía sau

Khi Đội tuyển Nữ Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U-23 Quốc gia Việt Nam hướng tới Đấu trường Châu Á 2026 tại Nhật Bản, câu chuyện về một hành trình thi đấu không chỉ thuộc về những cầu thủ trực tiếp bước ra sân. Phía sau màu áo đội tuyển là sự quan tâm của người hâm mộ, những lời chúc, những kỳ vọng và niềm tin được gửi theo từng chặng đường.

“Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức đã tạo nên một điểm chạm để tinh thần ấy được thể hiện rõ hơn. Quan trọng hơn, những câu chuyện và hình ảnh từ chương trình có thể tiếp tục được lan tỏa để sự cổ vũ dành cho đội tuyển không dừng lại ở một buổi gặp gỡ.

Khi lời cổ vũ trở thành nguồn năng lượng chung

Trong thể thao, có những nguồn động lực không thể đo bằng con số. Một lời chúc trước giờ lên đường, một bài đăng được chia sẻ hay một câu nhắn gửi từ người hâm mộ đều có thể trở thành lời nhắc rằng những nỗ lực trên sân tập đang được rất nhiều người dõi theo.

Với cộng đồng người yêu bóng đá, việc đồng hành có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản: theo dõi hành trình của đội tuyển, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, gửi lời động viên và tiếp tục cổ vũ trong từng trận đấu. Khi nhiều tiếng nói cùng hướng về một màu áo, sự cổ vũ trở thành một nguồn năng lượng chung.

Từ cộng đồng đến những điểm chạm trực tiếp

Những Thành Viên Herbalife tham gia cổ vũ tại “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”cũng góp phần tạo nên một hình ảnh gần gũi của cộng đồng phía sau đội tuyển. Họ không chỉ là người theo dõi, mà còn trực tiếp hiện diện để gửi lời chúc và chia sẻ sự ủng hộ với các cầu thủ.

“Tôi rất vui khi có cơ hội được trực tiếp gặp và cổ vũ các cầu thủ trước khi đội tuyển lên đường. Là một người yêu bóng đá, tôi mong những lời chúc nhỏ của mình sẽ góp thêm một chút động lực để các cầu thủ tự tin thi đấu hết mình tại Đấu trường Châu Á 2026,” một Thành Viên Herbalife tham gia chương trình chia sẻ.

Herbalife góp phần kết nối đội tuyển với cộng đồng

Herbalife Việt Nam là Nhà tài trợ Dinh dưỡng Thể thao Chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh vai trò đồng hành về dinh dưỡng, thương hiệu cũng mong muốn tạo ra những điểm chạm để đội tuyển và cộng đồng có thể kết nối với nhau.

Với “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”,câu chuyện tiếp sức vì thế được mở rộng từ một hoạt động của các bên đồng hành thành một lời kêu gọi cộng đồng cùng hướng về đội tuyển.

Sự cổ vũ không kết thúc khi sự kiện khép lại

Một sự kiện có thể kết thúc trong vài giờ, nhưng tinh thần mà nó khơi lên có thể đi xa hơn. Khi các đội tuyển bước vào hành trình tại Nhật Bản, những lời chúc và hình ảnh từ “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”tiếp tục có thể trở thành những điểm chạm để cộng đồng cùng theo dõi, chia sẻ và cổ vũ.

Đó cũng là lúc người hâm mộ trở thành một phần của hành trình theo cách riêng của mình. Từ mỗi trận đấu, mỗi khoảnh khắc đáng nhớ đến những lời động viên trên mạng xã hội, sự cổ vũ tiếp tục nhắc các cầu thủ rằng họ không bước vào sân một mình.

Cùng hướng về một màu áo

Trước mắt, hai đội tuyển sẽ mang theo sự chuẩn bị, mục tiêu và quyết tâm của mình đến Đấu trường Châu Á 2026. Còn phía sau họ là một cộng đồng đang cùng hướng về màu áo Việt Nam.

Từ “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”, Herbalife Việt Nam tiếp tục gửi lời chúc đến các đội tuyển luôn vững vàng và tự tin trước những thử thách phía trước. Bởi đôi khi, điều tiếp thêm sức mạnh cho một hành trình không chỉ là những gì diễn ra trên sân, mà còn là cảm giác biết rằng luôn có rất nhiều người đang đứng phía sau.