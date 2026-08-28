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Công an Hà Nội xuất quân, quyết đoạt Siêu cúp và chức vô địch V.League

Vĩnh Xuân

TPO - Thầy trò HLV Mano Polking hướng đến đoạt Siêu cúp bóng đá Quốc gia-cúp THACO 2025/26 và bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League tại Lễ xuất quân diễn ra ngày 28/8.

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Công an Hà Nội đoạt Siêu cúp mùa trước sau khi đánh bại Thép Xanh Nam Định tại Thiên Trường

Đây là mùa giải đặc biệt với Công an Hà Nội khi họ hướng đến tham dự nhiều đấu trường, trong đó gồm sân chơi danh giá AFC Champions League Elite.

Tại Lễ xuất quân diễn ra ở Hội trường Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an ngày 28/8, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội và Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp tặng hoa, tuyên dương 6 cầu thủ CLB CAHN vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, gồm: Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô và Nguyễn Đình Bắc.

Trong số này, Nguyễn Đình Bắc chơi nổi bật trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam với 5 bàn thắng. Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu hay Việt Anh đều được sử dụng và phát huy được vai trò ở những trận đấu quan trọng.

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Với lịch thi đấu dày đặc do tham dự nhiều đấu trường, năm nay được đánh giá là mùa giải đầy thách thức với thầy trò HLV Mano Polking. Mục tiêu trước mắt của CLB Công an Hà Nội là đoạt Siêu cúp bóng đá Quốc gia-cúp THACO 2025/26 và bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League.

Trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia-cúp THACO 2025/26 giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM sẽ diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.

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Vĩnh Xuân
#Siêu cúp Quốc gia #Công an Hà Nội #Nguyễn Đình Bắc #đội tuyển Việt Nam #Công an TPHCM

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