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Nhận định Sevilla vs Atletico Madrid, 02h30 ngày 30/8: Đưa chủ nhà về mặt đất

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Sevilla vs Atletico Madrid, Vòng 3 La Liga 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sevilla có thể tiếp tục mạch thăng hoa, hay Atletico Madrid sẽ khiến bầu không khí lạc quan tại Sanchez-Pizjuan nhanh chóng hạ nhiệt?

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Nhận định Sevilla vs Atletico Madrid

Sau nhiều mùa giải liên tiếp gây thất vọng, Sevilla đang tạo ra những tín hiệu tích cực ngay từ những vòng đấu đầu tiên của La Liga 2026-27 khi đã toàn thắng trong hai trận mở màn. Sáu điểm tuyệt đối giúp họ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Real Madrid và Barcelona.

Nếu tiếp tục đánh bại Atletico, Sevilla sẽ có lần đầu tiên kể từ mùa giải 2006-07 toàn thắng cả ba vòng đấu đầu tiên tại La Liga. Đáng chú ý, mùa giải 2006-07 cũng là năm họ cán đích ở vị trí thứ ba và tạo nên một trong những chiến dịch đáng nhớ nhất trong lịch sử của đội bóng.

Dù vậy, phong độ sân nhà đang mang đến cơ sở để người hâm mộ Sevilla kỳ vọng. Los Nervionenses đã giành chiến thắng ở 4 trong 5 trận gần nhất tại La Liga trên sân nhà, chỉ nhận một thất bại. Nếu duy trì được sự ổn định này, họ hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Atletico.

Tuy nhiên, Atletico Madrid chắc chắn không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của đội chủ nhà. Đội bóng của Simeone đang có 4 điểm sau hai vòng đấu. Atletico mở màn mùa giải bằng thắng lợi 2-0 trước Malaga nhưng bị Villarreal cầm hòa 2-2 ở trận đấu tiếp theo. Điểm đáng lo nhất với Simeone lại nằm ở thành tích thi đấu xa nhà. Atletico đã thua tới 5 trong 8 trận sân khách gần nhất tại La Liga, bên cạnh 3 chiến thắng. Con số này chắc chắn khiến chuyến hành quân đến Sevilla trở nên đáng ngại hơn.

Atletico có ó một mùa hè tương đối bận rộn khi chiêu mộ Cristian Romero, Morten Hjulmand, Lee Kang-in và Alejandro Grimaldo. Những bản hợp đồng này được kỳ vọng giúp Simeone sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn để cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, tương lai của Julian Alvarez vẫn là câu chuyện thu hút sự chú ý. Tiền đạo người Argentina được cho là muốn rời Atletico để tìm kiếm cơ hội gia nhập Barcelona, trong khi đội bóng thủ đô vẫn khẳng định chưa có ý định để anh ra đi.

Áp lực dành cho Alvarez càng tăng sau những phản ứng tiêu cực từ một bộ phận cổ động viên Villarreal ở trận hòa 2-2 vừa qua. Trong bối cảnh tương lai chưa được giải quyết, Atletico sẽ cần đảm bảo những vấn đề bên ngoài sân cỏ không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

Lịch sử đối đầu mang đến những tín hiệu trái chiều cho hai đội. Sevilla đã thắng Atletico 2-1 trong lần gặp nhau gần nhất vào tháng 4/2026, nhưng Atletico vẫn chiếm ưu thế khi thắng 3 trong 4 cuộc đối đầu gần nhất. Vì thế, cuộc chạm trán sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của Sevilla. Đội chủ nhà đang có khí thế cao sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Atletico cần chứng minh rằng họ đủ bản lĩnh để vượt qua những chuyến làm khách khó khăn.

Nếu Sevilla tiếp tục giành trọn ba điểm, họ không chỉ duy trì vị trí trong nhóm đầu mà còn gửi đi thông điệp đáng chú ý về khả năng trở lại mạnh mẽ sau nhiều mùa giải thất vọng. Ngược lại, một chiến thắng trên sân khách sẽ giúp Atletico lấy lại sự tự tin và tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch ngay từ những vòng đầu tiên.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sevilla vs Atletico Madrid

5 trận đấu gần nhất của Sevilla.
5 trận đấu gần nhất của Sevilla.
5 trận đấu gần nhất của Atletico Madrid.
5 trận đấu gần nhất của Atletico Madrid.
Thành tích đối đầu giữa Sevilla và Atletico Madrid trong 5 lần gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Sevilla và Atletico Madrid trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Atletico Madrid

Sevilla có đội hình mạnh nhất.

Về phía Atletico, Julian Alvarez và Alexander Sorloth bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi Robin Le Normand vắng mặt do án treo giò.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Atletico Madrid

Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Salas, Suazo; Guridi, Agoume; Sierra, Fernandez, Oso; Ure.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo; Barrios, Koke; Simeone, Kang-in, Baena; Lookman.

Dự đoán tỷ số Sevilla 1-1 Atletico Madrid

Kiều Khanh
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