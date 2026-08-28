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CLB Hà Nội mơ có danh hiệu ở mùa giải mới

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Harry Kewell và các học trò hướng tới mùa giải mới với mục tiêu có thể giành 1 danh hiệu quốc nội trong bối cảnh CLB Hà Nội phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh.

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CLB Hà Nội sẽ giàu sức cạnh tranh hơn ở mùa giải mới?

Hôm 28/8, CLB Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân trước thềm mùa giải 2026/27, đồng thời công bố hợp tác cùng thương hiệu Adidas với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Đây là lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu trở thành đối tác chính thức của một đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch hội đồng quản trị T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội cho biết mùa giải mới, đội sẽ cạnh tranh ở hai đấu trường V-League và Cúp quốc gia. Việc hợp tác với thương hiệu lớn như Adidas sẽ là nguồn động lực để CLB tin tưởng nâng cao thành tích và "nếu may mắn có thể giành được một danh hiệu sau nhiều năm tìm kiếm".

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Hà Nội là một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League với 6 chức vô địch giải đấu. Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đồng thời có 3 cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp.

Mặc dù vậy các mùa giải gần đây, CLB Hà Nội gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ những đối thủ giàu tiềm lực tài chính như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định. Mùa trước, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã không đạt mục tiêu như mong muốn.

Sức mạnh của CLB Hà Nội bị ảnh hưởng đáng kể khi bị mất những ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh...Đội bóng của HLV Kewell hiện dựa vào những trụ cột như Văn Quyết, Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Hai Long và các ngoại binh.

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CLB Hà Nội sẽ hợp tác với Adidas trong 3 năm

Tại ASEAN Cup 2026, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội như Đỗ Hoàng Hên, Phạm Xuân Mạnh hay Nguyễn Hai Long và Thành Chung đều tạo được dấu ấn. CLB Hà Nội sẽ mở màn V.League với chuyến làm khách trên sân Công an TPHCM ngày 5/9.

Vĩnh Xuân
#CLB Hà Nội #Đỗ Quang Hiển #V.League #Đỗ Hoàng Hên #Công an Hà Nội #Harry Kewell

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