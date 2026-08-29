Cuộc tái ngộ đặc biệt của Đinh Thanh Bình ở Siêu cúp Quốc gia

TPO - Chỉ khoảng sáu tuần sau khi gia nhập Công an Hà Nội, tiền đạo Đinh Thanh Bình sẽ gặp lại những đồng đội cũ bên phía Công an TP.HCM trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2025/26 diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy là màn so tài giữa Công an Hà Nội, nhà vô địch V.League, và Công an TP.HCM, đội đoạt Cúp Quốc gia.

Với Đinh Thanh Bình, cuộc đối đầu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi bên kia chiến tuyến là những đồng đội đã sát cánh cùng anh trong nửa sau mùa giải 2025/26.

Tháng 1/2026, Thanh Bình rời Ninh Bình để gia nhập Công an TP.HCM theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Tiền đạo quê Thanh Hóa có 12 lần ra sân tại V.League nhưng không ghi được bàn thắng. Dù dấu ấn cá nhân chưa thực sự nổi bật, anh vẫn là thành viên của tập thể Công an TP.HCM khép lại mùa giải bằng chức vô địch Cúp Quốc gia.

Ngày 19/7, Công an Hà Nội chính thức công bố bản hợp đồng với Đinh Thanh Bình. Chỉ khoảng sáu tuần sau, lá thăm số phận đưa anh gặp lại đội bóng cũ trong trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải mới.

“Tôi cảm thấy vui khi được gặp lại những người anh em, những người thân thiết đã kề vai sát cánh trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của tôi lúc này là cống hiến và giành được những điều tốt nhất cho câu lạc bộ mới. Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, thi đấu cho CLB Công an Hà Nội”, Thanh Bình chia sẻ trước trận đấu.

Việc chuyển tới Công an Hà Nội cũng có thể xem là hành trình trở về của tiền đạo sinh năm 1998. Trong giai đoạn 2020-2022, anh từng khoác áo Công an Nhân dân, đội bóng tiền thân của Công an Hà Nội hiện nay.

Ở mùa giải hạng Nhất quốc gia 2022, Thanh Bình ghi 7 bàn sau 14 lần ra sân, góp công giúp Công an Nhân dân giành chức vô địch và quyền thăng hạng V.League. Đó cũng là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ của chân sút quê Thanh Hóa.

Trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG, Thanh Bình sớm được đánh giá là một trong những tiền đạo giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh là thành viên U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, sau đó tiếp tục khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia.

Ở cấp độ đội tuyển, dấu ấn đáng chú ý nhất của Thanh Bình là chức vô địch ASEAN Cup 2024 dưới thời HLV Kim Sang-sik. Danh hiệu này giúp anh bổ sung thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp vốn trải qua không ít thăng trầm.

Thanh Bình không phải mẫu tiền đạo thiên về kỹ thuật. Điểm mạnh của chân sút cao 1,77 m nằm ở thể hình, khả năng tì đè, làm tường cùng lối chơi xông xáo, giàu sức mạnh. Sự tích cực trong tranh chấp và pressing giúp anh có thể mang đến một phương án khác cho hàng công Công an Hà Nội.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vị trí tại đội bóng đương kim vô địch V.League không hề dễ dàng. Công an Hà Nội đang sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng, bởi vậy Thanh Bình cần nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn và chứng minh giá trị trong mỗi cơ hội được trao.

Ngày 11/8, Thanh Bình đã có những phút thi đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Công an Hà Nội khi vào sân ở phút bù giờ trận thắng Adelaide United 2-0 tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Dù thời gian xuất hiện chưa nhiều, đó vẫn là bước khởi đầu trong hành trình mới của tiền đạo 28 tuổi.

Nếu được HLV Mano Polking sử dụng trước Công an TP.HCM, trận Siêu Cúp sẽ là lần đầu Thanh Bình ra sân cho Công an Hà Nội tại một giải đấu quốc nội. Đây sẽ là cơ hội để anh khẳng định khả năng năng lực của bản thân.

“Được gia nhập CLB Công an Hà Nội là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi luôn cố gắng trong từng buổi tập, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất. Tôi hy vọng có thể đóng góp vào thành tích chung, cùng câu lạc bộ chinh phục các danh hiệu trong thời gian tới”, Thanh Bình cho biết.

Chín mươi phút trên sân Hàng Đẫy sẽ là ranh giới giữa những kỷ niệm vừa khép lại và khát vọng khẳng định mình của Đinh Thanh Bình. Tình cảm dành cho những đồng đội cũ vẫn còn nguyên, nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, nhiệm vụ của Thanh Bình là chiến đấu vì màu áo Công an Hà Nội.