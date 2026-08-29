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Thể thao

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Đồng Nai:

Đại hội thể thao đầu tiên của Đồng Nai sau khi lên thành phố

Văn Quân

TPO - Hơn 5.000 vận động viên quy tụ tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao TP Đồng Nai lần thứ I với 24 môn thể thao chính thức.

Tối 28/8, tại sân vận động Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai, Đại hội Thể dục thể thao TP.Đồng Nai lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa có quy mô lớn nhất của thành phố trong năm 2026.

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Đại hội lấy tấm gương Bác Hồ trong công tác rèn luyện thể dục, thể thao (ảnh: V.H)

Đại hội thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 95 xã, phường và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài.

Trong số 24 môn thi đấu, có 19 môn được tổ chức thi đấu ngay trong đêm khai mạc Đại hội, gồm: Futsal, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, xe đạp đường trường, boxing, wushu, kickboxing, billiards & snooker, thể hình, karate, taekwondo, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, thể dục dưỡng sinh, bi sắt và pickleball.

Các môn còn lại gồm điền kinh, bơi, bóng chuyền, kéo co và vovinam được tổ chức ngay sau lễ khai mạc. Công tác trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích được thực hiện trực tiếp sau từng giải đấu.

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Đại hội thu hút hơn 5000 vận động viên trên địa bàn tham gia tranh tài (ảnh: V.H)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, cho biết Đại hội được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi TP.Đồng Nai đang trên đường phát triển với quy mô không gian và tầm vóc mới.

Theo ông Sơn, Đại hội lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thông qua các môn thi đấu, TP.Đồng Nai có điều kiện đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, vận động viên có năng khiếu, triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển của thành phố.

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Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai tặng hoa cờ lưu niệm đến các đội tham gia Đại hội (ảnh: V.H)

Đặc biệt, từ Đại hội lần này, TP.Đồng Nai tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi người dân khỏe mạnh là một nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và văn minh.

Đại hội cũng là dịp để thành phố tuyển chọn những huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Trước khi bước vào Đại hội cấp thành phố, toàn bộ các xã, phường trên địa bàn TP.Đồng Nai đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia thi đấu, cổ vũ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

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Đại hội ngoài quy tụ các vận động viên chuyên nghiệp còn có vận động viên là các khối lực lượng vũ trang tham gia tranh tài (ảnh: V.H)
Văn Quân
#Đồng Nai #Thể thao #Vận động viên #Đại hội #Môn thể thao #Phát triển thể thao

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