Chelsea thu lời hơn 50 triệu euro từ thương vụ bán ‘hàng thải’ Nicolas Jackson

TPO - Đêm qua, hai thương vụ đáng chú ý ở giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra. Và bên hưởng lợi nhất là Chelsea khi đội bóng này có thể thu về hơn 50 triệu euro từ việc bán đi “hàng thải” của mình.

Ngoại hạng Anh cũng như Aston Villa đã xác nhận, tiền đạo 25 tuổi Nicolas Jackson đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng sang Aston Villa. "Jackson sẽ tái hợp với HLV Unai Emery, người từng dẫn dắt anh ấy tại Villarreal. Mùa giải vừa qua, Jackson đã giúp Bayern Munich giành cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, anh đóng góp 11 bàn thắng. Chào mừng, Nicolas!", Aston Villa nhấn mạnh.

Tiền đạo người Senegal vừa ra mắt trong mẫu áo mới, đổi lại anh mang về cho đội bóng cũ Chelsea 55 triệu euro. Aston Villa cam kết trả trước con số này và nếu cộng thêm các điều khoản phụ, The Blues có thể thu về tối đa 76 triệu euro nhờ Jackson.

Chelsea từng trả 37 triệu euro cho Villarreal vào năm 2023 để có Jackson. Như vậy, họ sẽ kiếm về tối đa 39 triệu euro tiền lời. Cộng thêm khoản phí cho mượn 16,5 triệu euro từ Bayern mùa trước, có thể khẳng định Chelsea hứa hẹn thu về 55,5 triệu euro nhờ Jackson. Đây là con số khó tin với một cầu thủ vốn không còn nhiều giá trị chuyên môn với Chelsea như Jackson.

Jackson ra mắt Aston Villa

Khá thuận lợi cho Chelsea trong thương vụ này vì Aston Villa rất cần tiền đạo để lấp vào chỗ trống của Ollie Watkins - người đã được họ bán cho Al Hilal (giá 60 triệu euro). Cầu thủ 30 tuổi đã ở Villa từ năm 2020, ghi được 108 bàn thắng sau 277 trận đấu. Nhưng thời gian qua, anh gây ra mâu thuẫn với HLV Emery.

Watkins vắng mặt trong đội hình đá trận mở màn với Brighton, điều này khiến Emery tức giận. Watkins sau đó xin lỗi nhưng động thái đó không ngăn cản hai bên đường ai nấy đi, nhất là khi Villa “chấm” Jackson, người trẻ hơn Watkins tới 5 tuổi.

Aston Villa coi như không lỗ nhiều ở thương vụ bán Watkins, mua Jackson. Phía vui nhất chắc chắn là Chelsea vì họ đẩy được “hàng thải” với giá cực hời. Thực tế là trên thị trường, giá của anh cũng chỉ dừng lại ở con số 40 triệu euro nhưng Chelsea vẫn chốt được con số rất bất ngờ.

Thương vụ này tiếp tục cho thấy cái duyên bán cầu thủ của Chelsea. Hè năm nay, họ đẩy đi 4 người có giá trên 50 triệu euro (Santos, Cucurella, Delap, Jackson) nhưng không phải ai trong số đó cũng đóng vai trò quan trọng ở Stamford Bridge.