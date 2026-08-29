Việt Nam cử 498 thành viên dự ASIAD 20, đặt mục tiêu giành 4-6 HCV

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu của đoàn là giành từ 4-6 HCV, phấn đấu đứng trong top 20 toàn đoàn.

Xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19. Ảnh: Quý Lượng

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Theo quyết định, đoàn gồm 498 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn. Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Lực lượng trực tiếp tranh tài gồm 348 vận động viên, góp mặt ở 33 môn và phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, quyền Anh, vật, xe đạp, wushu, kurash, ju-jitsu, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử, breaking và võ thuật tổng hợp MMA.

Thể thao Việt Nam cũng tham dự các nội dung đồng đội gồm bóng chuyền trong nhà nam, nữ; bóng chuyền bãi biển nam, nữ cùng bóng đá nam và bóng đá nữ.

Trong thành phần đoàn còn có 12 cán bộ và đội ngũ y tế gồm 7 người, chịu trách nhiệm hỗ trợ công tác chuyên môn, hậu cần và chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên trong suốt thời gian thi đấu tại Nhật Bản.

Về kinh phí, 343 thành viên được Cục Thể dục thể thao Việt Nam bảo đảm các khoản chi theo quy định như vé máy bay, hành lý quá khổ hoặc quá cước, ăn ở, tiêu vặt, liên lạc, thị thực, và di chuyển nội địa.

Nguồn kinh phí này cũng được sử dụng để thuê văn phòng, phương tiện tập luyện và thi đấu; mua sắm trang thiết bị, dụng cụ; đóng bảo hiểm cùng các khoản lệ phí và chi phí phát sinh. Thuốc, vật tư y tế, trang phục điều hành, văn phòng phẩm, cờ, quà tặng và huy hiệu của đoàn cũng nằm trong danh mục được chi trả.

Kinh phí của 155 thành viên còn lại do các địa phương, liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia bảo đảm.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của thể thao thành tích cao Việt Nam trong năm 2026.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn. Ba HCV đến từ các môn bắn súng (Phạm Quang Huy), cầu mây (nội dung đồng đội bốn nữ) và karate (quyền đồng đội nữ).

ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10. Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến được tổ chức ngày 9/9 tại Hà Nội.