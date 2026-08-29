Xem người trẻ ‘thi triển’ võ đạo Phật gia Việt Nam

TPO - Hơn 200 võ sinh đến từ 16 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền ở TP. Huế và các địa phương đã bước vào tranh tài tại Giải Võ cổ truyền các CLB Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo mở rộng, mang đến nhiều màn biểu diễn đẹp mắt và những trận đấu giàu tinh thần thượng võ.

Ngày 29/8, tại Nhà thi đấu Đa năng Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, Giải Võ cổ truyền các CLB Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo mở rộng lần thứ II năm 2026 chính thức khởi tranh.

Giải đấu thu hút 16 CLB võ thuật cổ truyền của TP. Huế và các tỉnh, thành trong nước tham gia tranh tài.

Giải năm nay có 206 vận động viên tham gia.

Giải đấu do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế đăng cai, thu hút 16 CLB võ thuật cổ truyền của TP. Huế và các tỉnh, thành trong nước tham gia tranh tài. Đây là sân chơi của giới trẻ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các võ sinh giao lưu, cọ xát và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, nhiều nội dung quyền thuật và đối kháng đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Các võ sinh trẻ thể hiện sự tự tin, kỹ thuật bài bản qua những bài quyền mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển, thể hiện nét đặc trưng của võ đạo Phật gia Việt Nam.

Các vận động viên tham gia ở hai nội dung biểu diễn quyền thuật và thi đấu đối kháng.

Nội dung đối kháng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Một trận đấu hấp dẫn với các pha ra đòn nhanh, chính xác, cùng những tình huống phản công bất ngờ.

Ở nội dung đối kháng, không khí trên sàn đấu liên tục nóng lên bởi những màn so tài quyết liệt. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn với các pha ra đòn nhanh, chính xác, những tình huống phản công bất ngờ và các màn giằng co điểm số đến những giây cuối cùng. Dù thi đấu quyết tâm để giành chiến thắng, các vận động viên vẫn thể hiện tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ và tuân thủ nghiêm luật thi đấu.

Ban tổ chức cho biết giải năm nay có 206 vận động viên (128 nam, 78 nữ) cùng 28 võ sư, huấn luyện viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung gồm đối kháng và quyền thuật, với tổng cộng 68 bộ huy chương được trao.

Tổng cộng 68 bộ huy chương được trao ở hai nội dung gồm đối kháng và quyền thuật.

Trong đó, nội dung đối kháng có 42 bộ huy chương dành cho 5 nhóm tuổi, từ lứa tuổi thiếu nhi đến thanh niên; nội dung quyền thuật có 26 bộ huy chương dành cho 4 nhóm tuổi.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, đây còn là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện các nhân tố triển vọng và góp phần lan tỏa phong trào tập luyện võ cổ truyền trong thanh thiếu nhi.

Với những màn tranh tài sôi nổi ngay trong ngày khai mạc, giải đấu đã mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam, nơi kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thượng võ cùng được tôn vinh.