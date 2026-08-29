Barcola đã tới ngưỡng cửa Anfield

TPO - Tiền đạo Bradley Barcola đã đồng ý các điều khoản để ký hợp đồng 5 năm với Liverpool, mở đường cho thương vụ chuyển nhượng từ PSG bước vào những thủ tục cuối cùng.

Theo Sky Sports, Barcola sẽ ký hợp đồng với Liverpool đến năm 2031 sau khi đội bóng Anh và PSG thống nhất cấu trúc cuối cùng của thương vụ. Cầu thủ người Pháp dự kiến kiểm tra y tế trong 24 giờ tới trước khi hoàn tất việc chuyển đến Anfield.

Nếu vượt qua được cuộc kiểm tra y tế trong 24 giờ tới, Barcola sẽ là tân binh đắt giá thứ nhì lịch sử Liverpool.

Đây là bước tiến đáng chú ý bởi thỏa thuận giữa Liverpool và PSG, dù đã được thống nhất về nguyên tắc từ giữa tuần, vẫn còn một số chi tiết cần giải quyết. Hai CLB hiện đã chốt được cấu trúc thanh toán, với Liverpool trả khoảng 106 triệu bảng ban đầu và có thể chi thêm 17 triệu bảng tùy theo các điều kiện trong hợp đồng, đưa tổng giá trị thương vụ lên tối đa khoảng 123 triệu bảng.

Như vậy, những phần việc quan trọng nhất của thương vụ về cơ bản đã được giải quyết. Sau khi hai CLB đạt đồng thuận về mức phí và cầu thủ thống nhất các điều khoản cá nhân, phần việc còn lại chủ yếu là trao đổi giấy tờ, kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục đăng ký.

Liverpool đã theo đuổi Barcola trong phần lớn mùa Hè, nhưng từng gặp trở ngại lớn bởi yêu cầu của PSG. Đội bóng Pháp ban đầu định giá cầu thủ 23 tuổi ở mức khoảng 145 triệu bảng, trong khi Liverpool không muốn phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB. Sau nhiều vòng đàm phán, hai bên cuối cùng tìm được điểm cân bằng với khoản phí đảm bảo thấp hơn đáng kể, còn phần còn lại phụ thuộc vào các khoản thưởng.

Việc Barcola đồng ý gắn bó với Liverpool đến năm 2031 cũng cho thấy đội chủ sân Anfield đặt cầu thủ chạy cánh người Pháp vào trọng tâm của kế hoạch dài hạn dưới thời HLV Andoni Iraola, trong bối cảnh họ cần làm mới hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah.

Barcola được Liverpool xác định là mục tiêu ưu tiên từ sớm trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Sự xuất hiện của anh sẽ giúp đội bóng có thêm một cầu thủ có khả năng chơi rộng, khai thác khoảng trống và tạo đột biến ở các tình huống một đối một. Đây cũng là mẫu cầu thủ phù hợp với yêu cầu mà Iraola từng nhấn mạnh về những tiền đạo cánh có thể tự tạo khác biệt, đồng thời tham gia pressing và đóng góp bàn thắng.

Thương vụ vì thế cũng có thể tạo ra những thay đổi khác trong hàng công Liverpool. Cody Gakpo đang được Tottenham và Man City quan tâm, trong khi Liverpool vẫn tìm kiếm thêm một cầu thủ chạy cánh khác (mà theo đồn đoán là Ismaila Sarr của Crystal Palace) trước khi thị trường đóng cửa. Sự xuất hiện của Barcola có thể làm tăng sức cạnh tranh ở vị trí vốn đã khá chật chội này.

Với việc Liverpool thuyết phục thành công Barcola về bản hợp đồng tới năm 2031, tiền đạo người Pháp coi như đã đặt một chân qua cánh cổng Anfield. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Barcola sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Liverpool, chỉ sau Alexander Isak với mức phí 125 triệu bảng.