HLV Park Hang-seo từ chối trả lời khi truyền thông Thái Lan ‘hỏi khó’ về đội tuyển Việt Nam

TPO - HLV Park Hang-seo đã im lặng và chỉ nở nụ cười sau khi nhận câu hỏi nhạy cảm từ truyền thông Thái Lan. phản ứng này cho thấy cách ông dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội bóng cũ Việt Nam.

Trong dịp xuất hiện tại sự kiện ra mắt chiến dịch Thai League 2 (hạng nhì Thái Lan) CLB Kanchanaburi Power, ông Park Hang-seo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông xứ sở chùa vàng. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đang đảm nhận trọng trách dẫn dắt Kanchanaburi. Ông chẳng khác nào sợi dây kết nối giữa 2 nền bóng đá.

Lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc càng được theo dõi sát sao, đặc biệt là sau khi trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa hai kỳ phùng địch thủ Thái Lan và Việt Nam vừa khép lại. Thầy Park đã được đội ngũ phóng viên Thairath tiếp cận và đặt câu hỏi. Ban đầu, ông Park đón nhận câu hỏi bằng thái độ cởi mở và nụ cười quen thuộc.

Ông nói: "Nếu có thể trả lời, tôi sẽ trả lời". Khi phóng viên hỏi liệu ông có theo dõi trận tranh ngôi vương khu vực giữa hai đội hay không, ông thẳng thắn xác nhận: "Có, tôi đã xem trận chung kết Thái Lan - Việt Nam”.

Tuy nhiên, câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi truyền thông Thái Lan muốn đào sâu hơn về cảm nghĩ của ông đối với diễn biến và kết quả của trận đại chiến. Trước câu hỏi mang tính nhạy cảm cao, ông Park Hang-seo đã chọn giải pháp giữ im lặng: Không đưa ra bất kỳ nhận định chiến thuật, lời khen chê hay phân tích chuyên môn nào, câu trả lời duy nhất mà ông dành cho ống kính truyền thông chỉ là một nụ cười tươi.

Khoảnh khắc im lặng ấy thay cho vạn lời nói, thể hiện trọn vẹn sự tinh tế và bản lĩnh ứng xử của một huấn luyện viên kỳ cựu. Nụ cười của ông Park phản ánh sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cả hai nền bóng đá. Một bên là Việt Nam, nơi ông từng gắn bó suốt nhiều năm thăng trầm, cùng bóng đá nước này gặt hái vô số vinh quang lịch sử và xây dựng tình cảm sâu đậm với người hâm mộ. Một bên là Thái Lan, đất nước nơi ông đang làm việc, cống hiến chuyên môn trên cương vị HLV trưởng của Kanchanaburi Power.

Bất kỳ bình luận nghiêng về bên nào vào thời điểm này cũng có thể châm ngòi cho những tranh luận không đáng có từ dư luận hai nước. Thay vì tự đặt mình vào thế khó trước truyền thông, cách hành xử khéo léo của ông Park Hang-seo vừa giữ được trọn vẹn nghĩa tình với đội bóng cũ, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với môi trường bóng đá hiện tại mà ông đang phục vụ. Đó là nụ cười của một nhà cầm quân từng trải, biết rõ ranh giới giữa chuyên môn và sự nhạy cảm, đồng thời khép lại câu chuyện bằng sự hòa nhã khiến cả đôi bên đều cảm thấy được trân trọng.