Lục Yên vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam sau trận cầu nghẹt thở

TPO - Đánh bại Đak Đoa (Gia Lai) 2-1 trong trận chung kết, Lục Yên (Lào Cai) lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam do VTV tổ chức đã kết thúc đầy thành công

Trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, là cuộc chạm trán giữa đội bóng Đak Đoa (Gia Lai) - đương kim vô địch giải bóng đá nữ DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng và đại diện tỉnh chủ nhà Lục Yên (Lào Cai).

Đak Đoa nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội trong những phút đầu. Tuy nhiên, Lục Yên mới là đội có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 với cú sút xa bất ngờ của Nông Thị Chiên.

Bàn thắng sớm của đội chủ nhà giúp trận đấu trở nên càng hấp dẫn. Đak Đoa nhanh chóng đáp trả. Phút 18, Thươn có pha bứt tốc, xâm nhập vòng cấm và tung cú sút căng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Trước trận chung kết, Dak Đoa nhận tin vui khi toàn bộ đội bóng được bầu Đức của HAGL tiếp nhận để tham dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra giằng co, trong đó thủ môn Thanh Lam có nhiều pha cứu thua quan trọng cho Lục Yên.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi quyết liệt. Đak Đoa liên tục gây sức ép với những pha tấn công của Blơi, Thươn và các đồng đội, nhưng thủ môn Thanh Lam tiếp tục thi đấu xuất sắc. Bước ngoặt đến ở phút 39. Từ quả đá phạt bên đường biên của Lê Thùy Linh, Bùi Thị Hồng bật cao đánh đầu cận thành, đưa Lục Yên vượt lên dẫn 2-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, chiến thắng chung cuộc 2-1 đưa Lục Yên trở thành nhà vô địch. Dưới đây là một số hình ảnh về trận đấu.