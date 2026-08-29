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Thể thao

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Quang Hải gác lại vinh quang ASEAN Cup, hướng tới Siêu cúp Quốc gia

Đặng Lai
Trọng Đạt

TPO - Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Tiền vệ Công an Hà Nội khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để mở đầu mùa giải mới bằng một danh hiệu.

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Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong, Quang Hải chia sẻ về hành trình cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục ASEAN Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 1997 thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn cá nhân vẫn còn những điểm chưa như mong muốn và cần tiếp tục cải thiện.

“Đây là giải đấu mà tôi cần nhìn lại và cải thiện rất nhiều, nhất là sau những trận chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù có những thời điểm khó khăn, mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, tôi vẫn luôn nỗ lực hết khả năng”, Quang Hải chia sẻ.

Theo tiền vệ của Công an Hà Nội, đóng góp của mỗi cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt trong thành công chung của tập thể. Bởi vậy, điều khiến anh hài lòng nhất không nằm ở một màn trình diễn cụ thể mà là việc đội tuyển Việt Nam đã cùng nhau vượt qua khó khăn để giành chức vô địch.

“Mỗi khi có cơ hội ra sân, tôi đều cố gắng thi đấu tốt nhất và đóng góp vào thành công chung của đội tuyển. Điều quan trọng nhất là toàn đội đã cùng nhau nỗ lực, vượt qua khó khăn để giành chức vô địch”, Quang Hải nhấn mạnh.

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Một trong những chi tiết thú vị trên hành trình đăng quang của đội tuyển Việt Nam là dấu ấn đặc biệt của Quang Hải trong ba tình huống khiến cầu thủ đối phương phản lưới nhà, ở các trận gặp Timor-Leste, Malaysia và Thái Lan.

Vốn được biết đến là cầu thủ của những khoảnh khắc lớn, Quang Hải cho rằng may mắn cũng là một phần của bóng đá.

“Tôi nghĩ đó là may mắn dành cho toàn đội, chứ không phải của riêng cá nhân tôi. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất vẫn là bàn thắng, bởi có bàn thắng thì đội bóng mới có thể hướng tới chiến thắng”, anh nói.

Quang Hải nhìn nhận những tình huống phản lưới theo cách đơn giản và thực tế: “Bóng có thể chạm vào bất cứ vị trí nào, miễn không phải tay và bàn thắng được công nhận. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã ghi được bàn và giành kết quả tốt”.

Gác niềm vui ASEAN Cup, hướng tới Siêu Cúp Quốc gia

Trở về câu lạc bộ, Quang Hải nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM. Đây là cơ hội để đội bóng Thủ đô bảo vệ danh hiệu, đồng thời khởi đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng.

Ở trận đấu này, Quang Hải sẽ đối đầu với một số đồng đội vừa cùng anh khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong đó có thủ môn Patrik Lê Giang. Sau quãng thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau, hai bên phần nào hiểu rõ ưu- nhược điểm của nhau.

“Khi trở về câu lạc bộ, mỗi cầu thủ đều sẽ thi đấu hết mình và hướng tới chiến thắng cho đội bóng chủ quản. Nếu được ra sân, tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất, tìm kiếm cơ hội ghi bàn và giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng”, Quang Hải cho biết.

Theo tiền vệ này, tính chất của trận tranh Siêu cúp sẽ khiến cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Bởi đây không chỉ là trận mở màn mùa giải mới mà còn là cuộc đối đầu trực tiếp để xác định chủ nhân của một danh hiệu.

“Đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng bởi đội thắng sẽ giành được danh hiệu. Vì vậy, chắc chắn cả hai đội đều có chung quyết tâm chiến thắng”, anh nói.

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Quang Hải trong buổi tập với Công an Hà Nội chuẩn bị cho trận Siêu cúp Quốc gia. Ảnh: Đặng Lai.

Công an Hà Nội bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch Siêu cúp Quốc gia. Dù đội bóng từng không thể giành danh hiệu ở lần gần nhất tranh cúp trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải khẳng định ký ức đó không tạo ra sức ép đối với anh và các đồng đội.

“Tôi không quan tâm quá nhiều đến những gì đã diễn ra trong quá khứ. Điều tôi hướng tới là trận đấu ngày mai”, Quang Hải khẳng định.

Lợi thế của Công an Hà Nội là được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Quá trình chuẩn bị tích cực cũng giúp Quang Hải cùng các đồng đội có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Công an TPHCM.

“Công an Hà Nội được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, và toàn đội cũng đang rất tự tin sau quá trình chuẩn bị tốt. Kết quả trận đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng cá nhân tôi và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao nhất, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận mở màn mùa giải mới”, Quang Hải nhấn mạnh.

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Đặng Lai
Trọng Đạt
#Quang Hải #ASEAN Cup #Siêu Cúp Quốc gia #Công an Hà Nội #bóng đá Việt Nam #bóng đá

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