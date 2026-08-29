Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup: Hứng khởi bước vào cung đường chạy khám phá di sản

Chạy để khám phá di sản

Trước ngày thi đấu chính thức của Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup, khu vực Expo ngay phía trước Nghênh Lương Đình vô cùng sôi động. Các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các vận động viên đến từ các địa phương khác nhau, đủ quốc tịch, đủ lứa tuổi, ai cũng đầy khí thế. Nhiều vận động viên đã vừa hoàn thành xong Aqua Warriors Huế 2026 – Red Tiger Cup và tham dự các cự ly 5km, 10km, nhiều vận động viên chạy 21km, 42 km, điểm chung là đều muốn chạy thật nhanh nhưng khám phá Huế thật chậm và thật sâu, cảm nhận thêm thật đầy đủ, “gửi trọn tình ta về Huế thương yêu”.

Vận động viên check-in tại Expo

Nữ vận động viên Nhã Phương chia sẻ: “Đường chạy ở Huế có thể gọi là đường chạy di sản, một trong những đường chạy đẹp và ý nghĩa nhất trong số rất nhiều những giải marathon ở Việt Nam hiện tại, đây cũng là lý do mà em đến với giải đấu này”. Vận động viên Mỹ Mỹ thì cho rằng: ”Một giải chạy marathon ở Huế thì đó không chỉ là một cuộc đua, mà còn nhiều ý nghĩa và giá trị về văn hoá và lịch sử, bạn có cơ hội chạy xuyên qua một Di sản Văn hoá thế giới được UNESCO công nhận. Những bước chân quanh Đại Nội, qua trường Quốc Học Huế, lắng nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng lại từ sông Hương, đó là những trải nghiệm thực sự đáng giá”.

Vận động viên check-in tại Expo

Hai cự ly 21km và 42km nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá về chuyên môn từ các runner. Điểm xuất phát và về đích đều ở khu vực đường Lê Duẩn, nằm cạnh Kỳ đài và gần Nghênh Lương Đình, đây là những biểu tượng của Huế. Cự ly 21km và 42 km đi qua những cây cầu khác nhau, bao gồm cầu Dã Viên, cầu Trường Tiền, cầu Nguyễn Hoàng và cầu Phú Xuân. Huế gần như không có dốc, địa hình phẳng và thử thách về chiến thuật sẽ nằm ở chính những cây cầu này.

Các vận động viên xuất phát trong đêm và đón bình minh ngay trên đường chạy. Cự ly 42km luôn là sự thử thách lòng kiên nhẫn. Nhiều chân chạy cho rằng phải tính chiến thuật qua cầu thật kỹ, vì dốc cầu tuy không cao nhưng lên xuống nhiều lượt cầu sẽ bào sức. Bên cạnh đó là bài toán về tâm lý, vì cảnh rất đẹp và quá đỗi yên bình, chạy lúc 2h30 sáng nên có thể sẽ rất buồn ngủ. Nữ vận động viên Khánh Huyền cho biết: “Sau khi nhận bib, nhận race kit thì tôi đánh giá cao sự chu đáo của ban tổ chức. Trong túi race kit có nước tăng lực Red Tiger, Bia Camel, có gói café Ta lư, sữa Oatside, bánh OatKrunch, chân gà Ponnie…. Tôi sẽ uống 1 lon Red Tiger cho tỉnh táo, sảng khoái tinh thần để vừa chạy vừa thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp của Huế, khi nào chạy xong thì sẽ uống bia Camel”.

Túi racekit dành cho vận động viên thi đấu tại giải

Sẵn sàng cho cuộc đua

Các vận động viên nhí tham dự cự ly 5km nói rằng Expo của Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup rất thú vị với nhiều gian hàng, nhiều trò chơi và những món quà không giới hạn. Ngay phía ngoài, lớn nhất và dễ thấy nhất là gian hàng của nhà tài trợ chính Red Tiger. Với trò chơi “gõ búa trúng thưởng”, hầu hết tất cả cùng được nhận quà sau những lần gõ búa. Các gian hàng của bia Camel, café Ta Lư, Moshi Food cũng đều thu hút sự quan tâm, dừng chân trải nghiệm của các vận động viên.

Có mặt và cùng hòa vào không khí sôi động này, ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel cho biết: “ Tiếp theo Aqua Warriors Huế sẽ là Huế Amazing Marathon, tạo ra một chuỗi sự kiện có quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 5500 người tham dự, được tổ chức tại một nơi rất đặc biệt là thành phố Huế. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng chuỗi sự kiện này, nơi thương hiệu có thể kết nối trực tiếp với những người yêu thể thao, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống năng động, mạnh mẽ. Với Red Tiger, chúng tôi tiếp thêm năng lượng, sự tỉnh táo và bền bỉ cho các vận động viên. Mỗi sản phẩm trong hệ sinh thái của chúng tôi đều có cách riêng để có thể gia tăng thêm trải nghiệm cho các vận động viên nói riêng và khách hàng nói chung. Xin chúc tất cả các bạn thi đấu tốt, có những giây phút sảng khoái và bùng nổ tại thành phố Huế”.

Vận động viên trải nghiệm gian hàng Red Tiger

Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup chính thức diễn ra vào sáng 30/8, với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42 km. Những bước chân đã sẵn sàng để chạy và khám phá trọn vẹn di sản Huế.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

Nhà tài trợ chính: Nước tăng lực Red Tiger

Cùng các Đối tác đồng hành: Camel, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Oatkrunch, Cream-O, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, PÖNNIE MEATSNACK, OATSIDE ViệtNam, Bến Trăng, Khách sạn Century Riverside, Kháchsạn Mondial, TPG Hospitality, An Khang Thành Đạt, Bảo hiểm PVI, Ligpro, Bao bì Giấy Kleur.