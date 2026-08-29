HLV Mano Polking: Công an Hà Nội chỉ có đủ lực lượng 1 ngày trước Siêu cúp Quốc gia

TPO - Trong buổi tập muộn ngày 29/8, HLV Mano Polking đã có buổi trao đổi ngắn với PV báo Tiền Phong. Tại đây, vị HLV của câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội không ngần ngại chia sẻ những thách thức của đội bóng trước trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

“Phải đến buổi hôm nay (29/8), chúng tôi mới có đủ tất cả các cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ ấy cần thời gian để hòa nhập, kết nối với các tân binh của đội bóng. Chúng tôi luôn mong muốn có được một mùa giải thành công nhất, đạt được những thành tựu lớn nhất”, HLV Mano Polking chia sẻ.

“Trong số các cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung vừa qua (Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Văn Đô, Thành Long…) thì Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu có thời gian ra sân nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia trong khi Việt Anh và Văn Đô không nhiều bằng.

Cũng phải đến 2 tháng rồi, các cầu thủ này chưa tập cùng CLB. Họ tập cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho chiến dịch lớn. Các cầu thủ này gần như không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia nhưng tôi tin là trong thời gian tập luyện cùng HLV Kim Sang-sik thì về khả năng phục hồi, họ vẫn đảm bảo. Đó không phải là vấn đề tôi quá lo lắng.

Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long đã trở lại tập trung cùng Công an Hà Nội.

Vấn đề là phải làm thế nào để họ kết nối tốt với những gương mặt mới gia nhập đội bóng trong mùa giải này. Chúng tôi tin là sẽ cần thêm thời gian để sự gắn kết ấy trở nên bền vững hơn”, HLV Mano Polking nói.

Công an Hà Nội đã giành chiến thắng ấn tượng trước Adelaide United và góp mặt ở AFC Champions League Elite. Đội bóng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở cả đấu trường khu vực và châu lục trong chiến dịch 2026/27, HLV Mano Polking tin rằng đó là một cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn của thầy trò ông.

Vị HLV này nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thi đấu một trận rất hay ở Australia. Chúng tôi đã lọt vào giải đấu rất cao của châu Á. Chúng tôi biết rằng trước mắt mình là một hành trình rất căng thẳng, không chỉ vì mật độ thi đấu mà vì những đối thủ chúng tôi sẽ đối mặt.

Khi thi đấu tại cấp độ, chúng tôi sẽ đối mặt với những đối thủ đẳng cấp cao, bên cạnh đó là hành trình di chuyển dày đặc. Nhưng chúng tôi đã xây dựng được một lực lượng đủ để chiến đấu, an tâm về số lượng và chất lượng. Công an Hà Nội có thêm những cầu thủ ngoại binh và nội binh”.

Về đối thủ sắp tới là Công an TPHCM, HLV Polking nhận xét: "Họ đã đón HLV mới, lực lượng của họ đã thay đổi nhiều, thậm chí CLB này đã thay toàn bộ lực lượng ngoại binh trong mùa giải năm nay. Tôi tin rằng họ sẽ cần thời gian để các ngoại binh tạo độ gắn kết với tập thể. Trận đấu tới, Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà, có điểm tựa từ người hâm mộ. Chúng tôi lại đón các tuyển thủ trở về từ đội tuyển và đang có lợi thế tâm lý từ chiến thắng tại Australia (play-off AFC Champions League Elite). Hy vọng rằng toàn đội sẽ trong trạng thái tập trung nhất, thi đấu xuất sắc nhất".