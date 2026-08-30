Thua Newcastle trên sân nhà, Tottenham trắng tay sau 2 trận

TPO - Tottenham tiếp tục khởi đầu Premier League 2026/27 trong ác mộng khi thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà. Spurs tạo ra không ít cơ hội trong hiệp một, nhưng sự phung phí trước khung thành khiến họ phải trả giá khi Newcastle tăng tốc sau giờ nghỉ.

Được chơi trên sân nhà, Tottenham nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy Newcastle lùi sâu. Ngay phút 15, Mathys Tel có pha xử lý tốt bên cánh trái trước khi cắt vào trong và tung cú cứa lòng buộc Lukas Hornicek phải trổ tài. Chỉ hai phút sau, Pedro Porro tiếp tục có cơ hội trong tình huống lộn xộn trước khung thành Newcastle, nhưng Lewis Hall kịp lao về thực hiện pha cản phá quyết định.

Tottenham (áo trắng) nhập cuộc chủ động và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1.

Đó mới chỉ là những cơ hội đầu tiên của Tottenham. Đội chủ nhà sau đó tiếp tục duy trì sức ép và khiến hàng thủ Newcastle nhiều lần chao đảo. Hornicek phải cứu thua trước cú sút của Andy Robertson ở phút 36, rồi một phút sau lại phản xạ kịp thời để ngăn Jan Paul van Hecke đánh đầu cận thành.

Newcastle cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, nhưng Spurs bước vào giờ nghỉ với cảm giác họ hoàn toàn có thể dẫn trước nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội. Nhưng trong một cái nhìn khác mang màu sắc lo lắng hơn thì Tottenham đang mắc lại một vấn đề hệt như trận ra quân: họ không thể biến ưu thế về thế trận thành bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Tottenham vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Newcastle bắt đầu tìm được nhiều khoảng trống hơn trong những pha chuyển trạng thái. Lewis Hall suýt mở tỷ số với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, trước khi Anthony Elanga tạo ra khác biệt ở phút 62.

Từ đường chuyền của Amar Dedić, Elanga nhận bóng trong vòng cấm rồi xoay người loại bỏ Sandro Tonali để tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chạm cột phải vào lưới. Đó là pha xử lý cho thấy sự tự tin của tiền đạo người Thụy Điển, đồng thời phơi bày khoảng trống mà Tottenham để lộ ở thời điểm hàng thủ không còn giữ được sự tập trung cần thiết.

Elanga ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle.

Elanga cũng tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng ở đầu mùa. Anh trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên kể từ Alan Shearer mùa 2003/04 ghi bàn trong cả hai trận mở màn Premier League của đội bóng.

Tottenham chưa kịp tìm lại thế cân bằng thì Newcastle đã nhân đôi cách biệt. Phút 72, Nick Woltemade đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và Wissa thực hiện cú ngả người móc bóng đẹp mắt, khiến Antonin Kinsky không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng này cũng đồng thời ấn định tỷ số 2-0 cho đội khách, vì trong quãng thời gian còn lại, Tottenham không làm được gì hơn ngoài một cú dứt điểm khá hiểm của tân binh Omar Marmoush nhưng bóng đi nhẹ và bị thủ thành Lukas Hornicek bắt gọn.

Thất bại này khiến Tottenham trải qua hai vòng đấu đầu tiên mà chưa giành được điểm nào và chưa ghi nổi bàn thắng. Sau trận thua 0-3 trước Brentford ở vòng khai màn, Spurs tiếp tục trắng tay ngay trong trận sân nhà đầu tiên dưới thời Roberto De Zerbi.

Wissa (số 9) ngả người móc bóng tung lưới Tottenham, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách.

Áp lực chắc chắn sẽ đè nặng lên nhà cầm quân người Italia sau trận này. Bởi sau khi đã chi ra gần 400 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Tottenham không mong chờ một khởi đầu tệ như thế. Đội bóng chịu chi nhất Premier League mùa hè này hiện cũng đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng, nhưng là nhất từ dưới tính lên.

Với Newcastle, chiến thắng 2-0 giúp họ có 4 điểm sau hai vòng và tạm vươn lên thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League 2026/27. Một lần nữa, đội bóng có biệt danh Chích chòe cho thấy cái duyên thắng trận trên sân của Tottenham, khi đây đã là chiến thắng thứ 4 của họ trong 5 lần gần nhất làm khách trước đội bóng London này.