HLV Liverpool điên tiết khi đội nhà nhận bàn thua trớ trêu

TPO - Tại vòng 2 Ngoại hạng Anh, một sự cố về thay người đã xảy ra khiến Liverpool gián tiếp nhận bàn thua. HLV Iraola đã trút cơn thịnh nộ lên đầu các trọng tài sau tình huống này.

Trận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Liverpool và Nottingham Forest tại Anfield đã để lại tranh cãi lớn, bắt nguồn từ chiếc bảng điện tử của trọng tài bàn Tim Robinson. Khi tỷ số đang là 1-1 ở hiệp hai, HLV Andoni Iraola chủ động gia tăng sức ép bằng quyết định tung cùng lúc 3 cầu thủ gồm Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha và Kostas Tsimikas vào sân.

Dù các cầu thủ đã sẵn sàng ở sát đường biên từ phút 65, song thủ tục thay người lại liên tục bị đình trệ một cách khó hiểu do bảng hiển thị số gặp trục trặc kỹ thuật. Cảnh tượng trọng tài bàn Tim Robinson phải ngồi xổm để loay hoay bấm chỉnh thiết bị khiến ban huấn luyện lẫn các cầu thủ Liverpool sốt ruột và bức xúc.

Điều trớ trêu là trong suốt 3 phút bóng chết liên tiếp vì ném biên, trọng tài chính Samuel Barrott đều cho trận đấu tiếp tục vì cho rằng phía Liverpool chưa sẵn sàng. Tận dụng sự mất tập trung của đối thủ, Liam Delap thực hiện quả ném biên chớp nhoáng để Neco Williams băng xuống vòng cấm, buộc thủ thành Alisson Becker phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền.

Morgan Gibbs-White lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách, và chỉ sau khi bàn thua xảy ra thì các cầu thủ dự bị của Liverpool mới được bước vào sân. Dù sau đó Victor Munoz đã kịp giật lại 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 82, song HLV Iraola vẫn không thể giấu nổi sự bất bình trong phòng họp báo.

Các thành viên Liverpool chất vấn trọng tài sau tình huống tranh cãi

Nói về sự cố hy hữu trực tiếp đẩy đội nhà vào thế bất lợi, HLV Andoni Iraola bức xúc bày tỏ: "Tôi không thể giải thích được vì chính tôi cũng không có lời giải thích nào cả. Tôi đã muốn thực hiện ba sự thay đổi người đó từ trước đó 3 phút. Tôi nhớ bóng đã đi ra ngoài sân tới 2, 3 hoặc 4 lần và tôi vẫn không hiểu lý do vì sao chúng tôi lại không được thay người. Chắc chắn là ông ấy đã gặp trục trặc gì đó với chiếc bảng. Điều gì sẽ xảy ra ư? Chắc chắn trọng tài phải cho dừng trận đấu vì tôi muốn thay người.

Tình huống ném biên nhanh đó sẽ không thể diễn ra vì lúc đó trận đấu phải tạm dừng cho việc thay người. Nếu tôi đã yêu cầu thay người và tôi đã yêu cầu từ trước, tôi cũng đã phàn nàn ở lần bóng chết trước đó, rồi các cổ động viên nữa, tôi nghĩ họ đều đã la hét và mọi người đều nhận thức được tình huống này. Thế nhưng tôi thực sự không hiểu lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra. Còn về quả phạt đền, tôi để các bạn tự nhận định xem đó có phải là một quả phạt đền hay không".

Sự chậm trễ từ công tác trọng tài tiếp tục khiến thầy trò Iraola chưa thể giành trọn 3 điểm sau hai vòng đấu mở màn. Cả 2 trận đều kết thúc với tỷ số 2-2 cùng chung kịch bản The Kop bị dẫn bàn và chật vật gỡ hòa ở thời gian cuối.