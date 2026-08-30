Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Xem trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM ở đâu?

Đặng Lai

TPO - Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 18h00 ngày 30/8. Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên FPT Play. Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Công ty VPF.

49b8fec9-b425-47a6-abd9-4262416b0f98.jpg

Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO trên sân vận động Hàng Đẫy mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc so tài giữa hai đại diện ngành Công an: CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM. Chiếc cúp vô địch đầu mùa giải 2026/27 sẽ tạo cú hích tâm lý cực lớn cho chặng đường phía trước của hai đội bóng.

Xét về điểm rơi phong độ, Công an Hà Nội đang nắm giữ lợi thế vượt trội. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking đã sớm bắt nhịp thi đấu thực chiến đỉnh cao từ giữa tháng 8 bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Adelaide United, qua đó giành vé vào vòng bảng AFC Champions League.

Dù đối mặt bài toán thể lực khi dàn tuyển thủ vừa cày ải tại ASEAN Cup 2026 nhưng Công an Hà Nội vẫn còn dồi dào lựa chọn. Họ đón những tân binh như Sabater, Brayan Perea hay Henen. Những cái tên này ít nhiều đã tỏa sáng trước Adelaide và họ tràn đầy quyết tâm duy trì phong độ ấy trước Công an TPHCM.

cahn-3.jpg
Alan và Artur đã sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia

Ở phần sân đối diện, Công an TPHCM bước vào trận đánh lớn với tâm thế của một tập thể đang chuyển giao. Họ đã có chuyến rèn quân kỹ lưỡng tại Thái Lan cùng chuỗi trận giao hữu rà soát nhân sự. Dù lối chơi chưa đạt độ nhuần nhuyễn tối đa, song đội bóng phía Nam lại sở hữu lợi thế về thể lực sung mãn và tinh thần không chịu nhiều áp lực.

Hơn nữa, họ cũng mạnh hơn đáng kể trong mùa Hè vừa qua. Họ thay mới toàn bộ lực lượng ngoại binh, đón về những Dirk Abels, ldaír Ferreira, Jason Cummings... trong khi thu nạp Lee Williams và Michael Olaha theo dạng nội binh. Cộng với Khoa Ngô và Lê Giang, có thể nói Công an TPHCM hoàn toàn có thể sử dụng đội hình với hơn 50% là nhân tố ngoại trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Công an Hà Nội khi họ toàn thắng cả 2 lượt trận V.League mùa trước. Tuy nhiên, khi đọ sức với một đối thủ khó lường như Công an TPHCM, mọi khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

chan-trang.jpg
Đặng Lai
#trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TPHCM #Phong độ #lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Công an TPHCM #Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Công an TPHCM #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Công an Hà Nội vs Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe