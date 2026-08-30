Xem trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM ở đâu?

TPO - Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 18h00 ngày 30/8. Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên FPT Play. Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Công ty VPF.

Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO trên sân vận động Hàng Đẫy mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc so tài giữa hai đại diện ngành Công an: CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM. Chiếc cúp vô địch đầu mùa giải 2026/27 sẽ tạo cú hích tâm lý cực lớn cho chặng đường phía trước của hai đội bóng.

Xét về điểm rơi phong độ, Công an Hà Nội đang nắm giữ lợi thế vượt trội. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking đã sớm bắt nhịp thi đấu thực chiến đỉnh cao từ giữa tháng 8 bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Adelaide United, qua đó giành vé vào vòng bảng AFC Champions League.

Dù đối mặt bài toán thể lực khi dàn tuyển thủ vừa cày ải tại ASEAN Cup 2026 nhưng Công an Hà Nội vẫn còn dồi dào lựa chọn. Họ đón những tân binh như Sabater, Brayan Perea hay Henen. Những cái tên này ít nhiều đã tỏa sáng trước Adelaide và họ tràn đầy quyết tâm duy trì phong độ ấy trước Công an TPHCM.

Alan và Artur đã sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia

Ở phần sân đối diện, Công an TPHCM bước vào trận đánh lớn với tâm thế của một tập thể đang chuyển giao. Họ đã có chuyến rèn quân kỹ lưỡng tại Thái Lan cùng chuỗi trận giao hữu rà soát nhân sự. Dù lối chơi chưa đạt độ nhuần nhuyễn tối đa, song đội bóng phía Nam lại sở hữu lợi thế về thể lực sung mãn và tinh thần không chịu nhiều áp lực.

Hơn nữa, họ cũng mạnh hơn đáng kể trong mùa Hè vừa qua. Họ thay mới toàn bộ lực lượng ngoại binh, đón về những Dirk Abels, ldaír Ferreira, Jason Cummings... trong khi thu nạp Lee Williams và Michael Olaha theo dạng nội binh. Cộng với Khoa Ngô và Lê Giang, có thể nói Công an TPHCM hoàn toàn có thể sử dụng đội hình với hơn 50% là nhân tố ngoại trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Công an Hà Nội khi họ toàn thắng cả 2 lượt trận V.League mùa trước. Tuy nhiên, khi đọ sức với một đối thủ khó lường như Công an TPHCM, mọi khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.