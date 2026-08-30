Truyền thông Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik là tia sáng trong cơn khủng hoảng của bóng đá quốc gia

TPO - Mới đây, tờ Nate Sports đã có bài ca ngợi HLV Kim Sang-sik. Ấn phẩm xứ kim chi qua đây đã ví thành công của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam như tia sáng hiếm hoi trong cơn khủng hoảng niềm tin của bóng đá Hàn Quốc.

"Trong khi bóng đá Hàn Quốc chìm trong khủng hoảng vì màn trình diễn nhạt nhòa dẫn đến việc bị loại sớm tại World Cup 2026 thời Hong Myung-bo, HLV Kim Sang-sik đã mang về niềm tự hào lớn từ Đông Nam Á", Nate mở đầu.

"Ngày 26/8 vừa qua, ông đã cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Kỳ tích hai lần liên tiếp đăng quang này giúp bóng đá Việt Nam sở hữu danh hiệu vô địch khu vực thứ tư trong lịch sử (sau các năm 2008, 2018, 2024), đồng thời nâng chuỗi trận bất bại quốc tế của HLV Kim lên con số 26 ấn tượng (22 thắng, 4 hòa).

Chìa khóa dẫn lối cho thành công của ông chính là phong cách lãnh đạo gần gũi như người anh em. Ông kế thừa nền tảng từ cựu HLV Park Hang-seo, dung hòa tinh thần ấm áp của Hàn Quốc vào bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông xóa nhòa khoảng cách bằng việc chủ động tìm hiểu ẩm thực bản địa, nhớ tên và trò chuyện thân mật với từng học trò.

Dù vậy, ông vẫn giữ nguyên tắc làm việc khoa học: "Mặc dù có rào cản ngôn ngữ và văn hóa, nhưng một HLV phải đưa ra định hướng rõ ràng cho các cầu thủ và quan sát họ sát sao”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Chiến thắng vang dội khiến đường phố Hà Nội và TP.HCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng đan xen cùng quốc kỳ Hàn Quốc. Xúc động trước cảnh tượng ấy, HLV Kim bộc bạch: "Là một HLV người Hàn Quốc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Chúng ta đang gặt hái được những lợi ích to lớn nhờ con đường mà HLV Park Hang-seo đã mở ra trước đây. Các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và các quan chức chính phủ cũng nói với tôi rằng bầu không khí đã trở nên tươi sáng hơn nhờ bóng đá. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn".

Sản phẩm Hàn Quốc nhắn nhủ rằng họ kỳ vọng vào thành công trong tương lai của ông Kim: "Sau dấu ấn hạ gục chính U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu tại giải U23 châu Á đầu năm, HLV Kim đang hướng đến những thử thách lớn hơn, mở đầu bằng cuộc tái ngộ đội bóng quê hương tại vòng bảng AFC Asian Cup 2027. Sau đó có thể là vòng loại World Cup 2030".

Qua đây, tờ báo của Hàn Quốc tỏ ra thất vọng với nền bóng đá nước nhà: "Hành trình truyền cảm hứng của HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của các chiến lược gia xứ kim chi ở đấu trường quốc tế, mà còn gửi gắm một thông điệp thức tỉnh sâu sắc dành cho bóng đá nước nhà giữa giai đoạn thoái trào.

Đội tuyển Hàn Quốc vẫn hứng chịu chỉ trích từ thất bại ở vòng chung kết vừa qua

Những thành tựu của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn trái ngược với thực trạng ảm đạm của bóng đá Hàn Quốc, khi nền bóng đá của chúng ta vừa phải chịu thất bại cay đắng, bị loại sớm khỏi vòng chung kết World Cup 2026. Dưới thời Hong Myung-bo, có thể nói đội tuyển Hàn Quốc vừa có màn thể hiện kém cỏi và hỗn loạn.

Người hâm mộ bóng đá trong nước thất vọng trước sự sụp đổ của đội tuyển quốc gia trong bối cảnh thiếu triết lý rõ ràng từ người dẫn dắt lối chơi. Cả ban huấn luyện thất bại trong việc giao tiếp với các cầu thủ trong khi tất cả những gì Liên đoàn bóng đá làm được chỉ là sự hỗ trợ yếu kém.

Trái lại, người hâm mộ đang nhiệt liệt hoan nghênh HLV Kim, người đang chứng minh vị thế và phẩm giá của các HLV bóng đá Hàn Quốc ở nước ngoài. Hành động của HLV Kim Sang-sik, người đã viết nên huyền thoại ở Việt Nam thông qua "giao tiếp và tôn trọng" thực sự đáng được ngưỡng mộ.

Và nó càng được ngưỡng mộ hơn giữa lúc bóng đá Hàn Quốc đang oằn mình trong khủng hoảng. Nền bóng đá này thiếu sự dẫn dắt và kết nối giữa các mắt xích. Có thể nói, HLV Kim đang đang truyền tải một thông điệp sâu sắc về những giá trị mà bóng đá Hàn Quốc đang sa sút, cần phải lấy lại".