Dự đoán đội hình Công an Hà Nội - Công an TPHCM: Đình Bắc dự bị chiến lược, Patrik Lê Giang bắt chính?

TPO - HLV Mano Polking có thể để dành Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc như những siêu dự bị, nhưng Công an Hà Nội vẫn sẽ có đội hình cực mạnh, đặt trong tương quan lực lượng với Công an TPHCM.

Trong cả hai lần đối đầu nhau tại V.League mùa trước, Công an Hà Nội đều đánh bại Công an TPHCM. Trận lượt đi có kết quả 0-1 và trận lượt về tại sân vận động Hàng Đẫy, Đình Bắc ghi 1 bàn giúp Công an Hà Nội đánh bại Công an TPHCM 3-0.

Đây là cơ sở để HLV Mano Polking có sự tự tin ở cuộc đối đầu tại Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra chiều nay, 30/8.

Đội hình Công an Hà Nội có tới 6 cầu thủ là nhà vô địch ASEAN Cup 2026, với gương mặt tiêu biểu phải nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Trên thực tế tại Công an Hà Nội, HLV Mano Polking có nhiều phương án trên hàng tấn công để việc cất Đình Bắc hay thậm chí Quang Hải không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh.

Khoa Ngô và các đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trước Công an Hà Nội tại sân vận động Hàng Đẫy.

Đội chủ sân vận động Hàng Đẫy có thể tung vào sân Alan và Athur, hai "sát thủ" của V.League trong đó riêng Alan ghi 16 bàn (Vua phá lưới).

Ở hàng tiền vệ, ông Mano Polking có thể sử dụng Stefan Mauk, Lê Văn Đô, hai cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng 3-0 trước Công an TPHCM ở V.League 2025/26. Trong trường hợp để Quang Hải và Lê Phạm Thành Long nghỉ sức, Sabater Tous Damia và Xuân Thịnh có thể được thử nghiệm.

Ở hàng thủ, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ là những ứng viên cho suất đá chính. Trong tay HLV Mano Polking vẫn còn đó các phương án khác như Kevin Phạm Ba hoặc Vũ Văn Thanh. Trấn giữ khung thành Công an Hà Nội sẽ là thủ môn Nguyễn Filip.

Bên kia chiến tuyến, thủ môn số 1 ASEAN Cup 2026 Patrik Lê Giang có thể ra sân từ đầu. Ông Diles có thể thử nghiệm Nhật Minh với Lê Quang Hùng và Dirk Abels như một phương án thử nghiệm cho mùa giải mới.

Hàng tiền vệ Công an TPHCM sẽ là Ngô Đăng Khoa, Daniel với các phương án hỗ trợ như Juan Jose hoặc Phan Văn Đức.

Đình Bắc từng phá lưới Công an TPHCM trong lần đối đầu ở lượt về V.League 2025/26.

So với mùa giải trước, Công an TPHCM có sự bổ sung đáng kể về lực lượng mùa giải năm nay. HLV Diles sẽ sử dụng trận Siêu cúp như một dịp để đánh giá lại lực lượng cũng như đội hình tối ưu.

Hàng tấn công ngoài Nguyễn Tiến Linh được chờ đợi sẽ trở lại với trạng thái mới cùng những ngoại binh như Olaha hay Jason Steven.

Trên thực tế, Công an Hà Nội và Công an TPHCM đang là hai trong số những đội sở hữu lực lượng hùng hậu nhất tại V.League. Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO chiều nay dự báo sẽ là bữa tiệc tấn công hoàn hảo.