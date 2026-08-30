Nhận định MU vs Ipswich, 22h30 ngày 30/8: Giải tỏa sức ép

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Ipswich Town, vòng 2 Premier League 2026/27, lúc 22h30 ngày 30/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Quỷ đỏ chưa có điểm sau vòng khai màn và đang chịu sức ép phải thắng trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Nhận định trước trận đấu

HLV Michael Carrick trở lại MU vào đầu năm, thời điểm đội bóng đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 21 vòng đấu. Nhà cầm quân người Anh nhanh chóng giúp “Quỷ đỏ” xoay chuyển tình thế, giành 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại để cán đích ở vị trí thứ ba.

Đây là thứ hạng cao nhất của MU tại Premier League kể từ mùa giải 2022/23, sau khi họ lần lượt đứng thứ 8 và thứ 15 trong hai mùa tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, đội chủ sân Old Trafford dần tìm lại động lực và vị thế vốn có.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Karl Darlow. Thương vụ Carlos Baleba cũng được xác nhận trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, những sự bổ sung đáng chú ý cùng quá trình chuẩn bị tích cực vẫn không thể giúp MU tránh khỏi thất bại gây sốc trước Hull City trên sân MKM ở vòng khai màn.

Hull City mở tỷ số ở phút 17. Thủ môn Senne Lammens cản được cú dứt điểm đầu tiên của Oli McBurnie nhưng bóng dội cột dọc, tạo điều kiện để Semi Ajayi nhanh chân đá bồi tung lưới đội khách. Sau đó, bản hợp đồng kỷ lục Nobel Mendy đánh đầu ghi bàn ngay trong trận ra mắt, từ quả đá phạt chính xác của Regan Slater.

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên MU thua một đội bóng mới thăng hạng ở vòng khai màn Premier League, đồng thời chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của họ trước các tân binh trong hoàn cảnh tương tự.

Đoàn quân của Carrick tung ra tới 21 pha dứt điểm nhưng không tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Sự thiếu hiệu quả trên hàng công khiến MU trải qua một buổi chiều thất vọng và trở thành vấn đề cần sớm được khắc phục.

MU thua sốc trận mở màn Premier League 2026/27.

Trái ngược với đối thủ, Ipswich đánh dấu ngày trở lại sân chơi cao nhất nước Anh bằng chiến thắng nghẹt thở trước Sunderland. Bàn thắng ở phút 90 của Clarke giúp đội á quân Championship giành trọn ba điểm trước đối thủ từng gây ấn tượng tại Premier League mùa trước.

Ipswich phải xuống hạng vào cuối mùa giải 2024/25 sau khi đứng thứ 19 với 22 điểm qua 38 trận, trong đó chỉ có bốn chiến thắng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng trở lại Premier League khi cán đích thứ hai tại Championship mùa 2025/26 với 84 điểm dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna.

Sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng, HLV McKenna bất ngờ quyết định tạm nghỉ công việc huấn luyện. Ipswich sau đó bổ nhiệm ông Gary O’Neil, cựu HLV Wolverhampton Wanderers và Strasbourg, vào vị trí thuyền trưởng.

HLV O’Neil tiếp quản đội bóng với nhiệm vụ không hề đơn giản. Nhằm tránh kịch bản lập tức xuống hạng một lần nữa, Ipswich đầu tư mạnh tay trong mùa hè, chi hơn 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Có tới bảy tân binh được sử dụng ngay ở vòng khai màn.

Những gương mặt mới nhanh chóng đáp lại kỳ vọng, góp phần giúp Ipswich đánh bại Sunderland 2-1 và có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Ở lần gần nhất góp mặt tại giải đấu, đội bóng vùng Suffolk phải chờ đến tháng 11 mới được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trong khi MU không phải tham dự vòng hai Cúp Liên đoàn Anh nhờ thứ hạng tại đấu trường châu Âu mùa trước, Ipswich phải thi đấu vào giữa tuần. Dù vậy, đội bóng của O’Neil vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Leicester City để đi tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên Ipswich đánh bại “Bầy cáo” kể từ năm 2013.

Thông tin lực lượng

MU bước vào mùa giải mới với nhiều vấn đề về lực lượng khi một số cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Tân binh Carlos Baleba gia nhập MU từ Brighton trong tuần này nhưng chưa thể ra mắt. Tiền vệ này dính chấn thương mắt cá trong chuyến tập huấn tiền mùa giải của Brighton tại Áo và cần thêm thời gian để hồi phục.

Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Mason Mount và Manuel Ugarte cũng vắng mặt trong trận sân nhà đầu tiên của “Quỷ đỏ” ở mùa giải mới. Riêng trường hợp của Ugarte nghiêm trọng hơn khi HLV Carrick có thể phải chờ đến mùa giải sau mới đón anh trở lại.

MU không ghi nhận thêm ca chấn thương nào sau thất bại trước Hull City. Tuy nhiên, HLV Carrick nhiều khả năng vẫn điều chỉnh đội hình, với Marcus Rashford và Kobbie Mainoo nằm trong số những cầu thủ cạnh tranh suất đá chính.

Về phía Ipswich Town, HLV Gary O’Neil đã thay đổi tới chín vị trí trong trận gặp Leicester City tại Cúp Liên đoàn Anh. Vì vậy, đội khách được dự báo sẽ tiếp tục có những điều chỉnh khi hành quân tới Old Trafford.

Tuyển thủ Ireland Dara O’Shea là hậu vệ duy nhất được giữ lại trong hàng phòng ngự bốn người ở trận thắng Leicester. Anh nhiều khả năng tiếp tục đá chính cuối tuần này.

Marcelino Nunez cũng được sử dụng ở tuyến giữa và gây ấn tượng với cú đúp. O’Shea và Nunez được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu thứ ba liên tiếp.

Clarke vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định trước Sunderland. Màn trình diễn đó có thể giúp anh được trao suất đá chính, trong khi Abdul Fatawu nhiều khả năng phải ngồi dự bị.

Ipswich không gặp nhiều vấn đề về chấn thương như MU. Dù vậy, Azor Matusiwa và Florentino Luis vẫn chưa thể thi đấu. Trong đó, Florentino tiếp tục phải chờ cơ hội ra mắt đội bóng mới.