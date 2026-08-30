Bóng đá thế giới ngả mũ với cú 'poker' của Lionel Messi

TPO - Siêu sao người Argentina ghi 4 bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng 7-1 của Inter Miami trước Montreal. Truyền thông thế giới đã đồng loạt ca ngợi trận đấu xuất thần của Messi.

Pha solo ghi bàn thứ 2 của Messi.

Messi được chấm điểm 10 cho màn trình diễn thượng hạng trước Montreal. "El Pulga" mở tỷ số bằng cú sút phạt trực tiếp. Anh ghi bàn thứ 2 bằng pha solo trong vòng cấm đối phương và dứt điểm lanh lùng. Sau đó, Messi dứt điểm một chạm tinh tế và tiếp tục sút phạt thần sầu để hoàn tất cú poker đầu tiên cho Inter Miami.

"Siêu sao 39 tuổi chơi bóng như thể anh ấy không hề chịu ảnh hưởng bởi thời gian", ESPN ca ngợi Messi. Trang chủ MLS giật tiêu đề cho bài viết tường thuật sau trận: "Thế giới này chỉ có duy nhất một Lionel Messi".

Marca bình luận: "Cú poker thứ 8 trong sự nghiệp của Leo mang lại cảm giác hoài niệm sâu sắc. Những người hâm mộ tại Miami đang được tận hưởng thứ đặc ân mà Camp Nou từng có. Quả đá phạt trực tiếp ở phút 90+6 là một 'kiệt tác toán học', bóng đi lượn qua hàng rào với một quỹ đạo không thể cản phá".

Tiếp nữa, từ Tây Ban Nha, Diario AS đánh giá: "Ở tuổi 39, khi hầu hết các cầu thủ đã giải nghệ hoặc dưỡng già, Messi vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Trận đấu này là lời khẳng định rằng bản năng săn bàn và sự nhạy bén không gian của anh ấy là bất tử".

Trang The Guardian của Anh khen ngợi Leo: "Điểm ấn tượng của Messi trong trận đấu này không chỉ là 4 bàn thắng, mà là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Pha kiến tạo một chạm tinh tế cho Luis Suarez ở phút 80 cho thấy anh ấy luôn nhìn thấy trước khoảng trống 2 giây so với các hậu vệ. Đó là sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và một thiên tài".

Cú sút phạt giúp Messi hoàn tất cú poker.

Tờ L'Equipe của Pháp nhấn mạnh sự ăn ý giữa các ngôi sao của MLS đã cải thiện: "Sau một mùa hè bận rộn, Messi trở lại MLS và dần tỏa sáng. Cách anh ấy phối hợp cùng Casemiro ở tuyến giữa và Suarez trên hàng công cho thấy Inter Miami đã tìm ra công thức chiến thắng tối ưu. Điểm 10 tuyệt đối từ các chuyên trang thống kê (như Sofascore) là hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn thượng hạng này".

Trận thắng 7-1 trước Montreal giúp Inter Miami giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thảm họa trong tháng 8. Trước đó, đội bóng áo hồng trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Họ liên tục đánh rơi điểm số tại giải quốc nội khi bị Columbus Crew và Philadelphia Union cầm hòa, chịu những thất bại cay đắng trước Nashville, Toronto, và đỉnh điểm là bị loại sớm khỏi đấu trường Leagues Cup.

Với cá nhân Messi, siêu sao người Argentina trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ khi gia nhập Inter Miami. Leo chịu nỗi đau mất bố, do đó tâm lý và phong độ không đảm bảo. Cú poker mới nhất là cú hích để Messi tìm lại phong độ và tiếp tục dẫn dắt Inter Miami đến chiến thắng.