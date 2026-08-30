Dàn sao Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh ở Siêu cúp Quốc gia

TPO - Cú đúp của Alan cùng các pha lập công của Brayan Perea, Đình Bắc và Frans Putros giúp Công an Hà Nội thắng Công an TPHCM 5-0, để bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Công an Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động trên sân Hàng Đẫy và chỉ mất 8 phút để phá vỡ thế cân bằng. Cao Pendant Quang Vinh đột phá bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của Trần Lenn Minh Quang rồi thực hiện quả tạt vào khu vực cấm địa. Alan chọn vị trí thuận lợi, bật cao đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Patrik Lê Giang cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Công an Hà Nội.

Sau bàn mở tỷ số, đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì sức ép. Phút 13, Alan đón quả tạt của Lê Văn Đô và đánh đầu, nhưng lần này Patrik Lê Giang kịp thời cứu thua. Ít phút sau, tiền đạo người Brazil lại có cơ hội từ một tình huống phạt góc, song cú dứt điểm của anh đưa bóng đi vọt xà.

Sức ép liên tục của Công an Hà Nội được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 27. Trong nỗ lực giải nguy bên trong khu vực cấm địa, hậu vệ Công an TPHCM vô tình đưa bóng đến vị trí của Alan. Chân sút mang áo số 72 lập tức chớp thời cơ, dứt điểm cận thành đưa bóng qua hai chân Patrik Lê Giang, hoàn tất cú đúp, giúp Công an Hà nội dẫn 2-0.

Công an Hà Nội tiếp tục làm chủ thế trận trong phần còn lại của hiệp một. Phút 30, Leo Artur tạt bóng thuận lợi để Brayan Perea bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi sạt xà ngang. Alan cũng suýt có bàn thắng thứ ba ở phút 43 với cú sút xa uy lực, buộc Patrik Lê Giang phải bay người cản phá.

Tuy nhiên, thủ môn của Công an TPHCM không thể ngăn đội chủ nhà ghi bàn thứ ba ở phút 45+3. Leo Artur thực hiện đường chọc khe xuyên qua hàng phòng ngự đội khách. Brayan Perea phát huy sức mạnh, vượt qua hai hậu vệ rồi loại bỏ Patrik Lê Giang trước khi đưa bóng vào lưới trống, nới rộng cách biệt cho Công an Hà Nội lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, Công an TPHCM đẩy cao đội hình với hy vọng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Phút 54, Olaha Mạnh Đức thoát xuống đối mặt Filip Nguyễn nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Trọng tài sau đó cũng xác định tiền đạo của đội khách đã rơi vào thế việt vị.

Trước nỗ lực của đối thủ, Công an Hà Nội chủ động giảm nhịp độ, duy trì sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Đến khoảng phút 65, HLV Mano Polking đồng loạt tung Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu và Frans Putros vào sân. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 69, Leo Artur thực hiện đường chọc khe loại bỏ hàng phòng ngự Công an TPHCM. Đình Bắc bứt tốc đón bóng, khéo léo vượt qua thủ môn Patrik Lê Giang rồi dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 4-0.

Chỉ ba phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Leo Artur tạt bóng chính xác từ cánh trái để Frans Putros băng vào đánh đầu đưa bóng về góc xa, không cho Patrik Lê Giang cơ hội cản phá. Bàn thắng của hậu vệ người Iraq giúp Công an Hà Nội dẫn Công an TPHCM 5-0.

Sau bàn thắng thứ năm, Công an Hà Nội chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và không còn đẩy cao đội hình như trước. Dù vậy, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhờ tốc độ của các cầu thủ vào sân thay người.