Hơn 4500 vận động viên cùng tạo nên hành trình đặc biệt tại Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup

Tham dự Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup, hơn 4500 vận động viên đã cùng nhau sải những bước chân chạy xuyên qua một bảo tàng di sản với khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Đến Huế là phải chạy “cung 3 cầu”

30/08/2026, Cố đô Huế đã không ngủ. Từ 2h30 sáng, khi màn sương trên dòng Hương Giang còn chưa tan, quảng trường trước Phu Văn Lâu - Kỳ Đài đã rực sáng bởi hàng nghìn vận động viên bắt đầu tập trung ở vạch xuất phát. Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup giải chạy do Bolt Event tổ chức với sự đồng hành của Red Tiger đã chính thức diễn ra, với 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

“Đây không phải là lần đầu Huế có marathon. Nhưng phải chạy ở đường chạy của Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup thì mới thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của Huế, một vẻ đẹp đến nao lòng, chạy xong là càng thêm yêu Huế, để lưu giữ ký ức đẹp trong mỗi bước chân”, nhiều vận động viên đã có cùng chung cảm nghĩ.

Cự ly 42km xuất phát đầu tiên. Nhiều vận động viên chia sẻ rằng vừa muốn nhanh để có PR cá nhân, nhưng nhiều lúc đã muốn chậm lại, để ngắm khung cảnh Đại Nội lúc 3 giờ sáng, một Huế rất khác so với thông thường.

Đến 4h sáng, khi cự ly 21km xuất phát, Huế bắt đầu chuyển mình, bình minh lên, đây là khoảnh khắc đáng giá cho những vận động viên tham dự giải. Thời tiết mát mẻ, gió sông Hương như đang cổ vũ từng bước chân.

Vận động viên sẵn sàng tại vạch xuất phát

Dân chạy bộ nói rằng “đến Huế là phải chạy cung 3 cầu”, như 3 trang điểm nhấn trong “cuốn sách về Huế”. Cầu Dã Viên trầm mặc trong sương sớm. Cầu Trường Tiền - cây cầu 125 năm tuổi, biểu tượng của Huế, từng nhịp chân đều mang đến đầy cảm xúc. Cầu Nguyễn Hoàng là cây cầu mới nhất, rộng và hiện đại, là nơi để các vận động viên hứng khởi bứt tốc. Từ cầu Trường Tiền lịch sử cho đến cầu Nguyễn Hoàng hiện đại, bước chân runners qua ba cây cầu trong một buổi sáng để cảm nhận trọn vẹn về một xứ Huế của di sản và của hiện đại.

Vận động viên chạy trên cầu Nguyễn Hoàng – Tp Huế

Cung đường 5km và 10km tuy ngắn hơn, là cung đường chạy để vui, để cảm nhận của nhiều nhóm bạn, nhiều gia đình khi đến với Huế. Vợ chồng anh Thanh Vân và chị Mỹ Chinh đến từ câu lạc bộ “Krong Pa Runner” đến từ Gia Lai đã hoàn thành cự ly 10km. Anh Thanh Vân cho biết: “Vợ chồng tôi cùng nhau đi du lịch Huế, cùng nhau chạy và khám phá Huế. Đường chạy đẹp, khung cảnh quá đẹp, công tác tổ chức giải rất tốt”. Ai chạy cũng vui, những nụ cười, những cái bắt tay được trao nhau khắp các cung đường của Huế.

Những pha bứt phá ngoạn mục

Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup chứng kiến những pha bứt phá ngoạn mục trong điều kiện thi đấu thuận lợi.

Ở cự ly 42 km dành cho nam, chân chạy người Nhật Bản Shohei Myamoto là người cán đích đầu tiên, tiếp theo là Nguyễn Mai Trung và Nguyễn Tiến Toàn. Ở cự ly 42km dành cho nữ, Lê Thị Phượng là người cán đích đầu tiên, Doãn Thị Oanh về đích ở vị trí thứ 3 là người về thứ 3 là Hoàng Hương Thủy.

Vận động viên Nhật Bản Shohei Myamoto đạt Top 1 cự ly 42km

Mỗi vận động viên đều có cho riêng mình 1 câu chuyện, và chiến thắng ở giải lần này mang đến nhiều ý nghĩa cho Lê Thị Phượng. Cô gái quê gốc ở Phong Điền – Huế cho biết: “Ngày hôm trước, em đã tham dự cự ly Sprint Aqua Warriors và cán đích ở vị trí thứ 4 nên có đôi chút tiếc nuối, lý do là mình bơi còn chậm quá. Ngày hôm nay, khi chạy qua đoạn gần chùa Thiên Mụ, em đã bị ngã đập mặt xuống đất, khá đau và em đứng dậy chạy tiếp. Việc về đích ở vị trí đầu tiên ở giải lần này, em thấy mình có phần may mắn, và rất vui. Việc đầu tiên em làm sau khi hoàn thành cuộc đua là trở về nhà và ăn cơm cùng ba mẹ, các anh chị em”.

Ở cự ly 21km dành cho nam, Vũ Đình Duân là người cán đích ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Bùi Đức Long và Trần Đình Thành. Vũ Đình Duân đã về nhất chung cuộc dành cho nam tại cự ly Olympic Aqua Warriors ngày hôm trước còn Bùi Đức Long cũng đứng bục lứa tuổi. Nhiều vận động viên đã tham dự Aqua Aqua Warriors và Huế Amazing Marathon 2026, trải nghiệm trọn vẹn cả 2 giải đấu đầy ý nghĩa tại Huế dịp này. Trần Thị Ny, Chu Thị Phương và Trần Thị Thanh Phước là 3 nữ vận động viên bước lên bục ở cự ly 21km dành cho nữ.

Ở cự ly 10km dành cho nam, Trung Bùi và Nguyễn Như Hùng dẫn đầu, vị trí thứ 3 là vận động viên người Nhật Bản Yamamoto Takehiro. Trong bảng thành tích của cự ly 42km dành cho nam, vận động viên Oleksandr Sobko đến từ Ukraina đã thi đấu khá tốt. Được vợ cùng 2 con trai chào đón ở vạch đích, anh Ivan đến từ Bungaria đã nở nụ cười tươi và có chia sẻ bằng tiếng Việt: “Rất tốt, rất vui, cảnh rất đẹp”. Nhiều vận động viên người nước ngoài đã thi đấu tại Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của Huế.

Vận động viên sải bước qua quảng trường Ngọ Môn cổ kính

Kết thúc Huế Amazing Marathon 2026 – Red Tiger Cup, trên bục giao giải, ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel cho biết: “Chúng ta đều cảm nhận được không khí rất tuyệt vời của giải đấu, hơn 4500 vận động viên đã cùng nhau chạy, cùng nhau tạo ra 1 ngày hội thể thao sôi động tại Huế. Tôi xin gửi lời chúc mừng tất cả những vận động viên đã hoàn thành cuộc đua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, chúng ta cùng nhau tạo ra những giải đấu như thế này, cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần thể thao cao đẹp”.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

Nhà tài trợ chính: Nước tăng lực Red Tiger

Cùng các Đối tác đồng hành: Camel, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Oatkrunch, Cream-O, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, PÖNNIE MEATSNACK, OATSIDE Việt Nam, Bến Trăng, Khách sạn Century Riverside, Khách sạn Mondial, TPG Hospitality, An Khang Thành Đạt, Bảo hiểm PVI, Ligpro, Bao bì Giấy Kleur.