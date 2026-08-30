Không khí sôi động trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

report 10 nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đối đầu ở trận Siêu cúp Quốc gia

Theo danh sách đăng ký được Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO công bố, cả 10 cầu thủ thuộc biên chế hai đội vừa vô địch ASEAN Cup 2026 đều có tên tham dự trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Bên phía Công an Hà Nội, 6 tuyển thủ gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đều được đăng ký. Đây là nhóm cầu thủ vừa trải qua hành trình thi đấu căng thẳng cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ có ít ngày nghỉ trước khi trở lại CLB.

Công an TPHCM có 4 nhà vô địch Đông Nam Á, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Đội bóng ngành công an phía Nam cũng vừa tăng cường 2 tuyển thủ trẻ có trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Nhật Minh chuyển đến từ Hải Phòng, và Đinh Quang Kiệt gia nhập từ Hoàng Anh Gia Lai.

Không chỉ quy tụ những nhà vô địch ASEAN Cup 2026, hai đội còn sở hữu hàng loạt cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Công an Hà Nội có Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và tân binh Đinh Thanh Bình. Phía Công an TPHCM có Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức và Ngô Đăng Khoa.

Hai cầu thủ Nguyễn Adou Leygley Minh của Công an Hà Nội và Williams Minh Hoàng của Công an TPHCM cũng vừa hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Đây đều là những gương mặt có thể mở rộng thêm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.