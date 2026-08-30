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Thể thao

Không khí sôi động trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

Nhóm phóng viên

TPO - Hiệu ứng từ chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam biến cuộc so tài đỉnh cao giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM ở trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO trở thành tâm của truyền thông.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức.

Đội chiến thắng nhận cúp vàng phiên bản mới, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng từ Ban tổ chức. Agribank trao thêm 500 triệu đồng, nâng tổng tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên 800 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng; Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng nhận 10 triệu đồng.

Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên FPT Play từ 17h30. Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Công ty VPF.

report Từng dòng người đang đổ về Hàng Đẫy 1 tiếng trước giờ bóng lăn
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ảnh: Duy Phạm
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report Hai Á hậu Việt Nam năm 2024 - Châu Anh và Vân Nhi, rạng rỡ cùng phiên bản mới của Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO
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Ảnh: Trọng Tài
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report Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng 'cháy' cùng trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO

Các thí sinh có mặt từ sớm, luôn nở những nụ cười tươi rói. Dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đang làm rạng rỡ một góc sân Hàng Đẫy.

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Ảnh: Như Ý
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report Các CĐV đang lấp đầy chỗ trống trên sân

Dù trận đấu vẫn còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 16h00, số lượng người đổ về sân đã rất đông. NHM hẳn rất đón chờ màn thể hiện đỉnh cao giữa 2 đội bóng hàng đầu Việt Nam.

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ảnh: Như Ý
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report 10 nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đối đầu ở trận Siêu cúp Quốc gia
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Theo danh sách đăng ký được Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO công bố, cả 10 cầu thủ thuộc biên chế hai đội vừa vô địch ASEAN Cup 2026 đều có tên tham dự trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Bên phía Công an Hà Nội, 6 tuyển thủ gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đều được đăng ký. Đây là nhóm cầu thủ vừa trải qua hành trình thi đấu căng thẳng cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ có ít ngày nghỉ trước khi trở lại CLB.

Công an TPHCM có 4 nhà vô địch Đông Nam Á, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Đội bóng ngành công an phía Nam cũng vừa tăng cường 2 tuyển thủ trẻ có trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Nhật Minh chuyển đến từ Hải Phòng, và Đinh Quang Kiệt gia nhập từ Hoàng Anh Gia Lai.

Không chỉ quy tụ những nhà vô địch ASEAN Cup 2026, hai đội còn sở hữu hàng loạt cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Công an Hà Nội có Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và tân binh Đinh Thanh Bình. Phía Công an TPHCM có Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức và Ngô Đăng Khoa.

Hai cầu thủ Nguyễn Adou Leygley Minh của Công an Hà Nội và Williams Minh Hoàng của Công an TPHCM cũng vừa hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Đây đều là những gương mặt có thể mở rộng thêm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sự ổn định về nhân sự và hệ thống chiến thuật là lợi thế lớn của Công an Hà Nội. Nhà vô địch V.League nhiều khả năng tiếp tục chủ động cầm bóng, kiểm soát nhịp độ và tổ chức chống phản công.

“Dù sử dụng đội hình nào, Công an Hà Nội vẫn sẽ chơi với nhịp độ tương đối thong thả, chú trọng kiểm soát bóng và chờ thời cơ tạo đột biến”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

photo Danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu của Công an TPHCM
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photo Danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu của Công an Hà Nội
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Nhóm phóng viên
#Siêu cúp Quốc gia #Công an Hà Nội #Công an TP Hồ Chí Minh #Sân vận động Hàng Đẫy

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