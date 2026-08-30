Công an Hà Nội giành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên hai đội bóng thuộc lực lượng Công an gặp nhau trong trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải.

Trận đấu sẽ áp dụng công nghệ VAR, với các trọng tài FIFA Việt Nam làm nhiệm vụ. Hai đội thi đấu trong 90 phút; nếu hòa, nhà vô địch được xác định bằng loạt sút luân lưu 11 m, không thi đấu hiệp phụ.

Đội chiến thắng nhận cúp vàng phiên bản mới, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng từ Ban tổ chức. Agribank trao thêm 500 triệu đồng, nâng tổng tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên 800 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng; Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng nhận 10 triệu đồng.

Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên FPT Play. Trận đấu cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Công ty VPF.