Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Tối 29/8, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026, đồng thời diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sự kiện đánh dấu ngày hội thể thao quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân và tuyển chọn lực lượng cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, cho biết những năm qua, phong trào thể dục thể thao của thành phố có bước phát triển mạnh, trong đó thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa rộng.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc

Phong trào được triển khai tại nhiều địa bàn, từ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, khu dân cư đến vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, thể thao thành tích cao của Cần Thơ từng bước khẳng định vị thế tại các đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X là việc tổ chức thành công đại hội cấp xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội TDTT TP. Cần Thơ lần thứ X

Theo Ban Tổ chức, đến nay 103/103 xã, phường trên địa bàn TP. Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Kết quả này cho thấy phong trào thể dục thể thao không chỉ tập trung ở các trung tâm đô thị mà đã từng bước được mở rộng đến cơ sở, tạo nền tảng để phát hiện những nhân tố có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của thành phố.

Các đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT lần thứ X diễu hành.

Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026 tổ chức thi đấu 20 môn thể thao, diễn ra từ ngày 1/7 đến 15/9. Tính đến thời điểm khai mạc, Ban Tổ chức đã hoàn thành 13/20 môn thi đấu ở giai đoạn 1 và vòng loại bóng đá nam. Các nội dung đã thu hút 2.656 vận động viên tham gia, tranh tài và trao 139 bộ huy chương.

Sau lễ khai mạc, các môn thi đấu còn lại tiếp tục diễn ra theo chương trình, hứa hẹn tạo thêm không khí sôi nổi trong những ngày hội thể thao của thành phố.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhấn mạnh Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X không chỉ là ngày hội thể thao lớn của nhân dân mà còn là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, thông qua Đại hội, thành phố có thêm cơ sở đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Đáng chú ý, Đại hội cũng là dịp để Cần Thơ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, từng bước hình thành lực lượng tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026.

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng đời sống người dân, việc tổ chức Đại hội quy mô lớn được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao từ cơ sở, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Cần Thơ trên bản đồ thể thao quốc gia.

Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những hoạt động thể thao nổi bật của thành phố trong năm nay, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.