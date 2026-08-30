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Hai cầu thủ Đắk Lắk được vinh danh sau kỳ tích ASEAN Cup

Huỳnh Thủy

TPO - Hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, những người con của Đắk Lắk, vừa được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026.

Ngày 30/8, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân tại Đắk Lắk tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai, được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống xanh.

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Người dân hào hứng tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước".

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, ghi nhận những đóng góp của hai cầu thủ cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là thành tích cùng đội tuyển bóng đá nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă, trao Bằng khen cho hai cầu thủ. Ảnh: Đ.Triều.

Tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, qua đó lần thứ tư đăng quang giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Huỳnh Thủy
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