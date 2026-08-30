Trực tiếp MU vs Ipswich 0-0 (H1): Không vào!!! Cunha lỡ cơ hội

report Hai đội ăn miếng trả miếng 14': Enciso của Ipswich bứt tốc vượt qua sự truy cản của các cầu thủ MU trong pha phản công rồi thoát xuống đối mặt thủ môn Lammens, nhưng không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Ngay sau đó, MU đáp trả. Cunha căng ngang cắt mặt khung thành Ipswich, Rashford rướn người hết cỡ vẫn không thể chạm bóng. report Thủ môn Ipswich cứu thua 12': Dalot của MU tung cú cứa lòng từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Scherpen đã kịp đổ người cản phá. report Cunha sút vọt xà 8': MU liên tiếp tạo ra những tình huống đáng chú ý. Rashford tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền cho Cunha, song tiền đạo người Brazil dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi vọt xà. report Rashford sút xa 7': Rashford của MU tung cú sút từ sát vòng cấm, bóng khẽ chạm một cầu thủ Ipswich rồi nảy lên trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Scherpen. report Pha bóng đáng chú ý đầu tiên 2': Rashford của MU có pha đi bóng trực diện đầu tiên trước O’Shea, khuấy động bầu không khí trên khán đài. Tuy nhiên, hậu vệ Ipswich vẫn bình tĩnh hóa giải và dễ dàng giành lại quyền kiểm soát bóng. foul Trận đấu bắt đầu! 1': Ipswich giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Ipswich report Đội hình xuất phát MU

HLV Michael Carrick trở lại MU vào đầu năm, khi đội bóng đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 21 vòng đấu. Nhà cầm quân người Anh nhanh chóng tạo ra bước ngoặt, giúp “Quỷ đỏ” giành 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại và cán đích ở vị trí thứ ba.

Đây là thứ hạng cao nhất của MU tại Premier League kể từ mùa giải 2022/23, sau khi lần lượt đứng thứ 8 và thứ 15 trong hai mùa tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, đội chủ sân Old Trafford từng bước tìm lại động lực và vị thế của một đội bóng lớn.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, MU chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Karl Darlow. Thương vụ Carlos Baleba cũng được hoàn tất trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, những sự bổ sung đáng chú ý cùng quá trình chuẩn bị tích cực không thể giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi thất bại gây sốc trước Hull City trên sân MKM ở vòng mở màn.

Hull City vượt lên ở phút 17. Thủ môn Senne Lammens cản được cú dứt điểm đầu tiên của Oli McBurnie, nhưng bóng dội cột dọc rồi tìm đến vị trí của Semi Ajayi. Cầu thủ đội chủ nhà nhanh chân đá bồi, đưa bóng vào lưới MU.

Sau đó, bản hợp đồng kỷ lục Nobel Mendy đánh đầu ghi bàn ngay trong trận ra mắt, sau quả đá phạt chính xác của Regan Slater.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên MU thất bại trước một đội bóng mới thăng hạng ở vòng khai màn Premier League, đồng thời chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của họ trước các tân binh trong hoàn cảnh tương tự.

Đoàn quân của Carrick tung ra tới 21 pha dứt điểm nhưng không tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Sự thiếu sắc bén trên hàng công khiến MU trải qua một buổi chiều thất vọng và trở thành vấn đề cần sớm được khắc phục.

Trái ngược với đối thủ, Ipswich đánh dấu ngày trở lại sân chơi cao nhất nước Anh bằng chiến thắng nghẹt thở trước Sunderland. Bàn thắng ở phút 90 của Clarke giúp đội á quân Championship giành trọn ba điểm trước đối thủ từng gây ấn tượng tại Premier League mùa trước.

Ipswich phải xuống hạng vào cuối mùa giải 2024/25 sau khi đứng thứ 19 với 22 điểm qua 38 trận, trong đó chỉ giành bốn chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng vùng Suffolk nhanh chóng trở lại Premier League khi cán đích thứ hai tại Championship mùa 2025/26 với 84 điểm dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna.

Sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng, HLV McKenna bất ngờ quyết định tạm nghỉ công việc huấn luyện. Ipswich sau đó bổ nhiệm ông Gary O’Neil, cựu HLV Wolverhampton Wanderers và Strasbourg, vào vị trí thuyền trưởng.

HLV O’Neil tiếp quản đội bóng với nhiệm vụ giúp Ipswich tránh lặp lại kịch bản xuống hạng chỉ sau một mùa. Để phục vụ mục tiêu này, đội chủ sân Portman Road chi hơn 100 triệu bảng tăng cường lực lượng trong mùa hè. Có tới bảy tân binh được sử dụng ngay ở vòng mở màn.

Những gương mặt mới nhanh chóng đáp lại kỳ vọng, góp phần giúp Ipswich đánh bại Sunderland 2-1 và sớm có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Ở lần gần nhất góp mặt tại giải đấu, đội bóng vùng Suffolk phải chờ đến tháng 11 mới được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trong khi MU không phải thi đấu tại vòng hai Cúp Liên đoàn Anh, Ipswich phải ra sân vào giữa tuần. Dù vậy, đoàn quân của O’Neil vẫn đánh bại Leicester City 3-1 để giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía MU. Trước cuộc chạm trán tại Old Trafford, hai đội đã gặp nhau 59 lần trên mọi đấu trường, trong đó “Quỷ đỏ” giành 30 chiến thắng, Ipswich thắng 19 trận và 10 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

MU cũng bất bại trong bảy lần đối đầu gần nhất, gồm năm chiến thắng và hai trận hòa. Lần gần nhất Ipswich đánh bại đội bóng thành Manchester đã cách đây gần ba thập kỷ, với chiến thắng 2-0 tại Cúp Liên đoàn vào tháng 10/1997.