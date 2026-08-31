Bùi Hoàng Việt Anh: ‘Cầu thủ Công an Hà Nội nhìn vào mắt là hiểu nhau'

TPO - Bùi Hoàng Việt Anh cho rằng sự gắn kết và thấu hiểu giữa các cầu thủ là nền tảng giúp Công an Hà Nội đánh bại Công an TPHCM 5-0, qua đó bảo vệ thành công Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Bùi Hoàng Việt Anh (trái) chơi xông xáo trong chiến thắng 5-0 của Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy ấn tượng bằng chiến thắng áp đảo trước Công an TP.HCM trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. Đội bóng Thủ đô kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và ghi 5 bàn để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Sau trận đấu, Bùi Hoàng Việt Anh cho rằng màn trình diễn thuyết phục của Công an Hà Nội bắt nguồn từ sự ăn ý giữa các cầu thủ. Quá trình thi đấu và tập luyện cùng nhau giúp các thành viên đạt đến mức thấu hiểu mà đôi khi không cần trao đổi quá nhiều trên sân.

“Ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ Công an Hà Nội đôi khi không cần nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là đã hiểu. Vì vậy, khi bước ra sân, tất cả chỉ tập trung thi đấu và thực hiện nhiệm vụ của mình”, Việt Anh chia sẻ.

Theo trung vệ đội tuyển Việt Nam, tỷ số 5-0 phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng của toàn đội. Anh cũng nhấn mạnh chiến thắng không chỉ được tạo nên bởi chất lượng của các ngoại binh, mà còn có đóng góp quan trọng từ dàn cầu thủ nội.

“Màn trình diễn hôm nay đến từ việc tất cả cầu thủ luôn sẵn sàng bước vào trận đấu. Đội chỉ sử dụng bốn ngoại binh, còn lại phần lớn là cầu thủ nội và mọi người đều thi đấu rất tốt”, Việt Anh cho biết.

Dù Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, Việt Anh thừa nhận các cầu thủ vẫn có đôi chút lo lắng bởi tính chất quan trọng của một trận tranh danh hiệu. Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng được giải tỏa khi đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận.

“Trước trận, chúng tôi cũng có một chút lo lắng vì chưa thể biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, khi nhập cuộc, toàn đội nhanh chóng làm chủ thế trận”, trung vệ sinh năm 1999 nói.

Chiến thắng đậm trước Công an TP.HCM không chỉ giúp Công an Hà Nội bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước hành trình dài ở mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, Việt Anh khẳng định toàn đội sẽ không để sự hưng phấn khiến mình mất tập trung.

Công an Hà Nội đặt tham vọng cạnh tranh ở tất cả đấu trường tham dự. Với Việt Anh, điều quan trọng nhất là các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, duy trì sự đoàn kết và tập trung vào từng trận đấu thay vì bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài.

“Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là đạt thứ hạng cao nhất ở tất cả giải đấu tham dự. Chúng tôi chỉ quan tâm đến lối chơi, mục tiêu chung và luôn bước vào mỗi trận đấu với quyết tâm chiến thắng”, Việt Anh nhấn mạnh.

Danh hiệu Siêu cúp cùng chiến thắng 5-0 là lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh và chiều sâu đội hình của Công an Hà Nội. Quan trọng hơn, như chia sẻ của Việt Anh, sự gắn kết đến mức “nhìn vào mắt nhau là hiểu” đang trở thành nền tảng để đội bóng Thủ đô hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải mới.