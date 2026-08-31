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Đội tuyển U20 Việt Nam tranh tài vòng loại U20 châu Á: Hành trình chông gai

Đặng Lai

TPO - Bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tổ chức tại sân Việt Trì (Phú Thọ) quy tụ 4 cái tên với những phong cách và tương quan lực lượng đa dạng, biến cuộc đua giành vé đi tiếp thành một bảng đấu khó lường. Nói không quá, đây là bảng đấu khó lường bậc nhất trong toàn bộ vòng loại.

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Theo thể thức, 4 đội tuyển ở bảng C gồm U20 Iran, U20 Việt Nam, U20 Iran và U20 Palestine sẽ đá vòng tròn 1 lượt chọn ra đội nhất bảng vào thẳng VCK. Đội nhì sẽ phải so kè với các đội nhì bảng khác nhằm chọn ra 7 đội có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Tại bảng C, U20 Iran đương nhiên là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi nhất bảng. Đội bóng Tây Á luôn nổi bật nhờ thể hình vượt trội, sức mạnh tranh chấp tay đôi cùng nền tảng kỹ - chiến thuật hiện đại. Các lứa trẻ của Iran thường chơi bóng trực diện, thực dụng và có tính sát thương rất cao ở các tình huống không chiến cũng như bóng cố định.

Họ duy trì sự áp đặt thế trận nhờ chiều sâu đội hình chất lượng, vốn được đào tạo bài bản từ hệ thống bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Để ngăn chặn Iran tạo nên thế trận một chiều, bất kỳ đối thủ nào cũng phải tiêu tốn rất nhiều thể lực.

Về lý thuyết, U20 Việt Nam là hạt giống số 2 nên đội được đánh giá chỉ yếu hơn U20 Iran. Việt Nam bước vào giải đấu với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà nên đây cũng được coi là thuận lợi của đội.

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Nhưng U20 CHDCND Triều Tiên là cái tên không hề thua kém, nếu không muốn nói là có bề dày lịch sử hơn. Đội tuyển này từng 3 lần vô địch U20 châu Á với lần gần nhất vào năm 2010. Năm 2014 họ là á quân. Trong lịch sử các VCK U20 châu Á, chưa bao giờ Triều Tiên không vượt qua vòng loại.

Ngoài 3 chức vô địch thì đội tuyển này còn 2 lần về nhì và 3 lần vào bán kết, một thành tích mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Tinh thần chiến đấu, thể lực bền bỉ là điểm mạnh của U20 CHDCND Triều Tiên. Vì vậy mà đội tuyển này hoàn toàn sáng cửa cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Việt Nam và Iran.

Cuối cùng, U20 Palestine được đánh giá là nhân tố bí ẩn của bảng C. Dù không có bề dày thành tích bằng ba đội còn lại, song phải thừa nhận bóng đá trẻ Palestine đã tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây nhờ thể chất tốt, lối chơi giàu nhiệt huyết và sự bổ sung các nhân tố gốc nước ngoài.

Có thể nói, cục diện bảng C hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Iran và Việt Nam cho ngôi đầu, với rủi ro tiềm ẩn thường trực đến từ Triều Tiên. Bảng đấu này thực sự không có kẻ lót đường, do vậy bất cứ một sai lầm nào cũng khiến các đội tuyển phải trả giá không hề rẻ.

Xem trọn vẹn bảng C – vòng loại giải vô địch bóng đá U20 châu Á 2027 (từ 31/08 đến 06/9) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U20 Việt Nam #Vòng loại châu Á #Bảng C #Iran #Palestine #bóng đá trẻ #đội tuyển Việt Nam #Việt Nam

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