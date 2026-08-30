Fernandes lập hat-trick, MU đè bẹp Ipswich

TPO - Fernandes lập một hat-trick khi MU ngược dòng đánh bại Ipswich với tỷ số 5-2.

foul Hết giờ! MU 5-2 Ipswich 90+8': MU đánh bại Ipswich với tỷ số đậm, để trở lại mạnh mẽ sau thất bại trước Hull City ở vòng mở màn. report Không được! 90+7': Mbeumo đoạt bóng từ cầu thủ Ipswich, mở ra pha phản công nhanh cho MU. Sesko dẫn bóng rồi chọc khe để Dorgu thoát xuống. Cầu thủ này quyết định dứt điểm về phía cột gần, nhưng không thể đánh bại thủ môn Scherpen. yellow Mbeumo nhận thẻ vàng 90+3': Mbeumo của MU nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Enciso của Ipswich. goal VÀO, Ipswich rút ngắn tỷ số xuống còn 5-2 90+1': MU dường như biếu cho Ipswich bàn thắng thứ hai. Đội khách duy trì sức ép tầm cao, Enciso dễ dàng cướp bóng trong chân Martinez. Sau đó, Enciso căng ngang cho Akpom đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho Ipswich. time Bù giờ 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. report Thủ thành Ipswich cứu thua 86': Dorgu đón quả tạt của Mbeumo ở cột xa và dứt điểm. Thủ môn Scherpen kịp cản phá, cứu thua cho đội khách. goal VÀO, MU có bàn thắng thứ 5 83': Fernandes tung đường chuyền chính xác để Mbeumo thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Ipswich. Khi Scherpen lao ra, tiền đạo này bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn đội khách, nâng tỷ số lên 5-1 cho MU. substitution MU thực hiện ba sự thay đổi 80': Mainoo, Cunha và Rashford rời sân, nhường chỗ cho Sesko, Santos và Dorgu. report Không được! 77': Martinez chuyền bóng cho Rashford sau pha di chuyển thông minh của tiền đạo người Anh. Rashford che chắn bóng rồi khéo léo vượt qua các cầu thủ theo kèm, nhưng Greaves kịp lùi về và xoạc bóng chính xác để giải nguy cho Ipswich. substitution Hai đội thay người 73': Ipswich thay hai cầu thủ khi Furlong và Ouattara vào sân thế chỗ Maeda và Lukic. Bên phía MU, Luke Shaw rời sân sau khi có dấu hiệu không thoải mái trước đó. Dalot cũng được rút ra, nhường chỗ cho Yoro và Mazraoui. goal VÀO, Fernandes lập hat-trick bàn thắng 68': Cú sút của Mbeumo khẽ chạm một cầu thủ Ipswich rồi tìm đến đúng vị trí của Fernandes. Đội trưởng MU dễ dàng đệm bóng cận thành, đánh bại thủ thành Scherpen, nâng tỷ số lên 4-1 cho MU. report Thủ môn Ipswich cứu thua 64': Dalot tạt bóng về phía cột xa để Rashford băng vào dứt điểm một chạm. Bóng hướng vào khung thành nhưng Scherpen kịp cản phá. substitution Ipswich thay người 63': Palacios vào sân thay Nunez. goal VÀO, MU nới rộng cách biệt lên 3-1 61': Trên chấm 11m, đội trưởng Fernandes đánh bại hoàn toàn thủ môn Scherpen của Ipswich. report MU được hưởng penalty 60': Greaves phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho cầu thủ Ipswich. goal VÀO, MU vượt lên dẫn trước 56': Cú sút từ rìa vòng cấm của Maguire đi xuyên qua rừng cầu thủ Ipswich, chạm một cầu thủ đội khách đổi hướng và khiến thủ môn Scherpen bó tay. report Xà ngang cứu thua cho Ipswich 52': Dalot tạt bóng về phía cột xa, Rashford khéo léo đưa bóng cắt ngang khung thành Ipswich. Mbeumo ập vào dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại dội xà ngang khung thành đội khách. report MU tăng tốc 47': Ngay sau tình huống giao bóng, MU nhanh chóng đưa bóng vào vòng cấm Ipswich, nhưng pha phối hợp giữa Mbeumo và Tielemans không thành công. foul Hiệp 2 bắt đầu! 46': Ipswich điều chỉnh hàng công ngay sau giờ nghỉ khi Akpom vào sân thay Emersonn. report Hết hiệp 1. MU 1-1 Ipswich 45+1': Dalot sút từ rìa vòng cấm, bóng chạm một cầu thủ Ipswich rồi đi hết đường biên ngang, mang về quả phạt góc cho MU. Fernandes treo bóng từ chấm phạt góc bên cánh trái, nhưng thủ môn Scherpen kịp vươn tay đẩy bóng giải nguy. Ngay sau đó, trọng tài cùng thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. goal VÀO, MU gỡ hoà 40': Nuez của Ipswich trượt chân tai hại ở giữa sân, tạo điều kiện để MU tổ chức phản công nhanh. Cunha dẫn bóng tốc độ rồi chuyền cho Fernandes trong tình huống hai đánh một. Dù dứt điểm bằng chân không thuận, đội trưởng MU vẫn đánh bại thủ thành Scherpen, quân bình tỷ số 1-1. report Liên tiếp thẻ vàng được rút ra 37': Mbeumo và Fatawu cùng nằm sân sau pha tranh chấp ở giữa sân. Tuy nhiên, Fatawu bị phạt thẻ vàng vì vào bóng quyết liệt và có động tác vung chân theo sau. report Thẻ vàng đầu tiên 34': Lukic của Ipswich phạm lỗi với Tielemans của MU ở khu vực giữa sân và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. goal VÀO, Ipswich mở tỷ số 29': Luke Shaw của MU bị Fatawu dễ dàng vượt qua bên cánh phải trước khi cầu thủ Ipswich căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Davis đón bóng rồi dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Lammens và mở tỷ số cho đội khách. report Fernandes sút trúng hàng rào 26': Cunha của MU mang về quả đá phạt ở vị trí thuận lợi ngay sát vòng cấm Ipswich, nhưng cú sút của Bruno Fernandes không vượt qua hàng rào. report Nguy hiểm! 23': Maeda của Ipswich tung cú sút từ góc hẹp, buộc thủ thành Lammens của MU phải trổ tài cứu thua. report Không được! 20': MU được hưởng quả đá phạt cách khung thành khoảng 27 m sau khi Mainoo bị phạm lỗi. Rashford và Fernandes cùng đứng trước bóng, sau đó đội trưởng MU nhường quyền dứt điểm cho tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, Rashford sút thiếu chính xác, đưa bóng đi vọt xà. report Hai đội ăn miếng trả miếng 14': Enciso của Ipswich bứt tốc vượt qua sự truy cản của các cầu thủ MU trong pha phản công rồi thoát xuống đối mặt thủ môn Lammens, nhưng không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Ngay sau đó, MU đáp trả. Cunha căng ngang cắt mặt khung thành Ipswich, Rashford rướn người hết cỡ vẫn không thể chạm bóng. report Thủ môn Ipswich cứu thua 12': Dalot của MU tung cú cứa lòng từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Scherpen đã kịp đổ người cản phá. report Cunha sút vọt xà 8': MU liên tiếp tạo ra những tình huống đáng chú ý. Rashford tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền cho Cunha, song tiền đạo người Brazil dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi vọt xà. report Rashford sút xa 7': Rashford của MU tung cú sút từ sát vòng cấm, bóng khẽ chạm một cầu thủ Ipswich rồi nảy lên trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Scherpen. report Pha bóng đáng chú ý đầu tiên 2': Rashford của MU có pha đi bóng trực diện đầu tiên trước O’Shea, khuấy động bầu không khí trên khán đài. Tuy nhiên, hậu vệ Ipswich vẫn bình tĩnh hóa giải và dễ dàng giành lại quyền kiểm soát bóng. foul Trận đấu bắt đầu! 1': Ipswich giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Ipswich report Đội hình xuất phát MU

HLV Michael Carrick trở lại MU vào đầu năm, khi đội bóng đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 21 vòng đấu. Nhà cầm quân người Anh nhanh chóng tạo ra bước ngoặt, giúp “Quỷ đỏ” giành 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại và cán đích ở vị trí thứ ba.

Đây là thứ hạng cao nhất của MU tại Premier League kể từ mùa giải 2022/23, sau khi lần lượt đứng thứ 8 và thứ 15 trong hai mùa tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, đội chủ sân Old Trafford từng bước tìm lại động lực và vị thế của một đội bóng lớn.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, MU chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Karl Darlow. Thương vụ Carlos Baleba cũng được hoàn tất trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, những sự bổ sung đáng chú ý cùng quá trình chuẩn bị tích cực không thể giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi thất bại gây sốc trước Hull City trên sân MKM ở vòng mở màn.

Hull City vượt lên ở phút 17. Thủ môn Senne Lammens cản được cú dứt điểm đầu tiên của Oli McBurnie, nhưng bóng dội cột dọc rồi tìm đến vị trí của Semi Ajayi. Cầu thủ đội chủ nhà nhanh chân đá bồi, đưa bóng vào lưới MU.

Sau đó, bản hợp đồng kỷ lục Nobel Mendy đánh đầu ghi bàn ngay trong trận ra mắt, sau quả đá phạt chính xác của Regan Slater.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên MU thất bại trước một đội bóng mới thăng hạng ở vòng khai màn Premier League, đồng thời chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của họ trước các tân binh trong hoàn cảnh tương tự.

Đoàn quân của Carrick tung ra tới 21 pha dứt điểm nhưng không tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Sự thiếu sắc bén trên hàng công khiến MU trải qua một buổi chiều thất vọng và trở thành vấn đề cần sớm được khắc phục.

Trái ngược với đối thủ, Ipswich đánh dấu ngày trở lại sân chơi cao nhất nước Anh bằng chiến thắng nghẹt thở trước Sunderland. Bàn thắng ở phút 90 của Clarke giúp đội á quân Championship giành trọn ba điểm trước đối thủ từng gây ấn tượng tại Premier League mùa trước.

Ipswich phải xuống hạng vào cuối mùa giải 2024/25 sau khi đứng thứ 19 với 22 điểm qua 38 trận, trong đó chỉ giành bốn chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng vùng Suffolk nhanh chóng trở lại Premier League khi cán đích thứ hai tại Championship mùa 2025/26 với 84 điểm dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna.

Sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng, HLV McKenna bất ngờ quyết định tạm nghỉ công việc huấn luyện. Ipswich sau đó bổ nhiệm ông Gary O’Neil, cựu HLV Wolverhampton Wanderers và Strasbourg, vào vị trí thuyền trưởng.

HLV O’Neil tiếp quản đội bóng với nhiệm vụ giúp Ipswich tránh lặp lại kịch bản xuống hạng chỉ sau một mùa. Để phục vụ mục tiêu này, đội chủ sân Portman Road chi hơn 100 triệu bảng tăng cường lực lượng trong mùa hè. Có tới bảy tân binh được sử dụng ngay ở vòng mở màn.

Những gương mặt mới nhanh chóng đáp lại kỳ vọng, góp phần giúp Ipswich đánh bại Sunderland 2-1 và sớm có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Ở lần gần nhất góp mặt tại giải đấu, đội bóng vùng Suffolk phải chờ đến tháng 11 mới được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trong khi MU không phải thi đấu tại vòng hai Cúp Liên đoàn Anh, Ipswich phải ra sân vào giữa tuần. Dù vậy, đoàn quân của O’Neil vẫn đánh bại Leicester City 3-1 để giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía MU. Trước cuộc chạm trán tại Old Trafford, hai đội đã gặp nhau 59 lần trên mọi đấu trường, trong đó “Quỷ đỏ” giành 30 chiến thắng, Ipswich thắng 19 trận và 10 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

MU cũng bất bại trong bảy lần đối đầu gần nhất, gồm năm chiến thắng và hai trận hòa. Lần gần nhất Ipswich đánh bại đội bóng thành Manchester đã cách đây gần ba thập kỷ, với chiến thắng 2-0 tại Cúp Liên đoàn vào tháng 10/1997.