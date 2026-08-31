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Ngoại binh Frans Putros mãn nguyện với danh hiệu đầu tiên cùng Công an Hà Nội

Trọng Đạt - Vĩnh Xuân

TPO - Frans Putros có ngày thi đấu đáng nhớ khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 trước Công an TPHCM, qua đó cùng Công an Hà Nội nâng cao Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. Tân binh người Iraq xem đây là màn khởi đầu không thể tuyệt vời hơn tại đội bóng Thủ đô.

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Frans Putros ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số cho Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Công an TPHCM trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO trên sân Hàng Đẫy tối 30/8. Alan lập cú đúp, ba bàn còn lại thuộc về Brayan Perea, Nguyễn Đình Bắc và Frans Putros.

Được tung vào sân trong hiệp hai, Putros chỉ mất ít phút để ghi dấu ấn. Phút 72, hậu vệ người Iraq băng vào đón đường tạt bóng của Leo Artur, đánh đầu về góc xa, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng Thủ đô.

Sau trận đấu, Putros không giấu được niềm vui khi vừa có bàn thắng, vừa giành danh hiệu ngay trong giai đoạn đầu khoác áo Công an Hà Nội.

“Rất tuyệt vời. Đây là một khởi đầu hoàn hảo. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé dự AFC Champions League Elite. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, toàn đội dồn toàn bộ sự tập trung cho trận tranh Siêu cúp. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng và có được chiếc cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo”, Putros chia sẻ.

Bàn thắng vào lưới Công an TPHCM cũng mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân hậu vệ sinh năm 1993. Dù vậy, Putros khẳng định thành tích tập thể vẫn là điều quan trọng nhất.

“Đương nhiên, ghi bàn luôn mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất là toàn đội đã giành chiến thắng và có danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đây là khởi đầu rất đáng nhớ với một cầu thủ mới như tôi, đồng thời cũng tạo động lực lớn cho cả đội trước khi bước vào V.League và những đấu trường sắp tới”, Putros nói.

Tuyển thủ Iraq cũng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài sân Hàng Đẫy và tiếp thêm động lực cho Công an Hà Nội.

“Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán đài gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời”, Putros nhấn mạnh.

Trọng Đạt - Vĩnh Xuân
#Frans Putros #Công an Hà Nội #Siêu cúp Quốc gia #bóng đá Việt Nam #đội bóng Thủ đô #bàn thắng #tuyển thủ Iraq

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