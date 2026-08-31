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Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 CHDCND Triều Tiên 0-0 (H1): Không vào!!! Hoa Xuân Tín cứu thua xuất sắc

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Thủ môn Hoa Xuân Tín vừa có 2 pha phản xạ liên tiếp cứu thua cho U20 Việt Nam sau các tình huống dứt điểm của U20 Triều Tiên.

report U20 CHDCND Triều Tiên không còn cầm bóng chủ động

Phút 27: 10 phút gần đây, U20 Việt Nam cải thiện tỷ lệ cầm bóng. Các cầu thủ áo đỏ đang bình tĩnh chuyền ngắn ở giữa sân, ưu tiên kéo giãn hệ thống của U20 CHDCND Triều Tiên trước khi thực hiện các đường chuyền sang 1/3 phần sân đối phương.

report KHÔNG VÀO!!! Xuân Tín cứu thua 2 pha liên tiếp

Phút 21: Hoa Xuân Tín đổ người cản phá 2 cú sút liên tiếp của cầu thủ CHDCND Triều Tiên. Ở cơ hội thứ 2, cầu thủ CHDCND Triều Tiên không bị theo kèm và có không gian rộng mở nhưng sút quá hiền.

report Lộn xộn trong vòng cấm U20 Việt Nam

Phút 18: Hàng thủ U20 Việt Nam rối loạn khi đối phương cầm bóng xâm nhập thẳng vào vòng cấm. Trước khi cầu thủ CHDCND Triều Tiên kịp dứt điểm, trung vệ của chúng ta kịp chặn lại.

report U20 Việt Nam vẫn chơi ở thế cửa dưới

Phút 11: Sau 10 phút, các cầu thủ U20 Việt Nam chưa thể cầm bóng và tổ chức tấn công theo ý muốn. CHDCND Triều Tiên pressing rát, khiến cầu thủ của chúng ta chuyền bóng trong thế vội vàng và độ chính xác không đảm bảo.

report Cú sút đầu tiên của CHDCND Triều Tiên

Phút 8: Cầu thủ CHDCND Triều Tiên có khoảng trống để sút từ cự ly gần 20m nhưng bóng đi vọt xà.

report Cầu thủ CHDCND Triều Tiên ép sân

Phút 5: Đội bạn cầm bóng áp đảo và đang tấn công dồn dập sang phần sân U20 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của CHDCND Triều Tiên cho thấy khả năng cầm bóng, chuyền ngắn và ban bật khá tốt.

report Thế trận hấp dẫn

Phút 4: Tốc độ trận đấu được đẩy cao khi cả U20 Việt Nam và U20 CHDCND Triều Tiên đều nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
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report Đội hình xuất phát U20 Việt Nam
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report U20 Iran đánh bại U20 Palestine

Trận đấu sớm ở bảng C kết thúc với chiến thắng 2-1 cho U20 Iran. U20 Iran chưa thể hiện đúng sức mạnh như dự đoán. Trong khi đó, U20 Palestine cho thấy họ sẽ là đối trọng khó khăn cho Việt Nam.

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Trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á giữa U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên diễn ra lúc 19h00 ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn mang đến 90 phút kịch tính. Đây là thử thách thực sự cho thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi trong hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng chung kết.

Lợi thế rõ ràng nhất của U20 Việt Nam là điểm tựa sân nhà, nơi toàn đội đã quen thuộc với điều kiện thời tiết, mặt cỏ và nhận được nguồn cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã trải qua chuyến tập huấn hai tuần tại Nhật Bản, liên tục cọ xát với các đội bóng đại học chất lượng nhằm rèn luyện thể lực, hoàn thiện khả năng chịu áp lực và định hình bộ khung nhân sự tối ưu.

Ngược lại, U20 Triều Tiên là một ẩn số lớn do thông tin về lực lượng hoàn toàn khép kín. Các đội bóng trẻ của quốc gia này luôn nổi tiếng với nền tảng thể chất sung mãn, lối đá kỷ luật, tốc độ và khả năng áp sát tầm cao rất rát. Trước đối thủ thiếu dữ liệu mới, ban huấn luyện U20 Việt Nam phải dựa nhiều vào tư liệu cũ và kinh nghiệm thực chiến với các đại diện Đông Á để xây dựng đấu pháp.

Nguy cơ lớn nhất với các cầu thủ trẻ Việt Nam là bị cuốn vào lối chơi pressing của đối thủ. Chỉ cần một tình huống để mất bóng ở khu trung tuyến, đối phương hoàn toàn có thể trừng phạt bằng những pha phản công chớp nhoáng. Bên cạnh đó, áp lực phải thắng trên sân nhà đòi hỏi U20 Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, tránh nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng sớm để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Xem trọn vẹn bảng C – vòng loại giải vô địch bóng đá U20 châu Á 2027 (từ 31/08 đến 06/9) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
Tiểu Phùng
#U20 Việt Nam #U20 Triều Tiên #bóng đá trẻ #vòng loại U20 #sân Việt Trì #Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

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