Chuyên gia chuyển nhượng Romano: ‘Vụ Man City mua Gakpo coi như đã xong’

TPO - Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Cody Gakpo đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City và thương vụ này chỉ còn chờ Liverpool mua xong người thay tiền đạo người Hà Lan là sẽ hoàn tất.

Trên kênh YouTube cá nhân, Fabrizio Romano nói ông có thể “đảm bảo 100%” rằng thỏa thuận giữa Gakpo và Man City “đã xong xuôi”, từ điều khoản hợp đồng đến các chi tiết cá nhân. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đã gửi đề nghị chính thức trị giá 85 triệu bảng tới Liverpool.

Fabrizio Romano tự tin đảm bảo rằng Gakpo sẽ gia nhập Man City.

Đây là diễn biến mới nhất trong thương vụ vốn đã được nhiều tờ báo nhắc đến suốt vài tuần qua, nhưng khác với các tin đồn trước đó về mức giá hay tiến độ đàm phán, xác nhận lần này của Romano đặt thương vụ vào trạng thái gần như chỉ còn chờ một điều kiện duy nhất từ phía Liverpool.

Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng uy tín này, Liverpool sẽ chỉ chấp nhận bán Gakpo nếu đội bóng vùng Merseyside tìm được một tiền đạo cánh phải phù hợp trước khi thị trường đóng cửa. Nếu không, đội chủ sân Anfield sẵn sàng giữ chân cầu thủ người Hà Lan thêm một mùa nữa. Điều này lý giải vì sao thương vụ Gakpo, dù đã đạt thỏa thuận cá nhân, vẫn chưa thể chốt ngay.

Dù vậy, thương vụ Gakpo được Romano đánh giá rất khả thi nhờ việc Liverpool đã đạt thỏa thuận mua Bradley Barcola từ PSG về sân Anfield. Việc có thêm một phương án tấn công cánh giúp ban lãnh đạo Liverpool tự tin hơn khi tính đến chuyện để Gakpo ra đi.

Về phía người thay thế, theo Romano, Yankuba Minteh của Brighton từng là mục tiêu được Liverpool theo đuổi với hai lần đặt vấn đề, nhưng đội chủ sân Anfield quyết định không tiếp tục đàm phán sau khi biết mức giá Brighton đưa ra lên tới 80 triệu bảng.

Do đó, trọng tâm của Liverpool hiện chuyển sang một cái tên khác: Ismaila Sarr của Crystal Palace. Theo đó, đội bóng vùng Merseyside đã gửi một đề nghị chính thức bằng văn bản cho Crystal Palace từ đầu tuần này, trị giá 45 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.

Đề nghị này bị Crystal Palace từ chối. Nhưng theo Romano, đội bóng London cũng đang chủ động tìm phương án thay thế trên thị trường phòng trường hợp nhận được một đề nghị đủ hấp dẫn dành cho Sarr.

Tiền đạo Ismaila Sarr (Crystal Palace) đang trở thành nút thắt của thương vụ Cody Gakpo.

Về phía cầu thủ, tiền đạo người Senegal được cho là mong muốn chuyển đến Liverpool và đang gây sức ép để CLB chủ quản đồng ý cho anh ra đi. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc hai CLB có tìm được tiếng nói chung về mức giá hay không và có vẻ như Liverpool đang khá quyết tâm.

Tờ Daily Express cho biết đội bóng của HLV Iraola tiếp tục đẩy nhanh đàm phán với Crystal Palace và nhiều khả năng, Ismaila Sarr sẽ gia nhập Liverpool trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa để trở thành tân binh cuối cùng của sân Anfield trong hè này. Và điều đó đồng nghĩa, Cody Gakpo cũng sẽ kịp thời đến được với bến đỗ mới Man City.