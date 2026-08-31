Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Chuyên gia chuyển nhượng Romano: ‘Vụ Man City mua Gakpo coi như đã xong’

Nguyễn Khánh

TPO - Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Cody Gakpo đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City và thương vụ này chỉ còn chờ Liverpool mua xong người thay tiền đạo người Hà Lan là sẽ hoàn tất.

Trên kênh YouTube cá nhân, Fabrizio Romano nói ông có thể “đảm bảo 100%” rằng thỏa thuận giữa Gakpo và Man City “đã xong xuôi”, từ điều khoản hợp đồng đến các chi tiết cá nhân. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đã gửi đề nghị chính thức trị giá 85 triệu bảng tới Liverpool.

romano-xac-nhan-vu-gakpo.jpg
Fabrizio Romano tự tin đảm bảo rằng Gakpo sẽ gia nhập Man City.

Đây là diễn biến mới nhất trong thương vụ vốn đã được nhiều tờ báo nhắc đến suốt vài tuần qua, nhưng khác với các tin đồn trước đó về mức giá hay tiến độ đàm phán, xác nhận lần này của Romano đặt thương vụ vào trạng thái gần như chỉ còn chờ một điều kiện duy nhất từ phía Liverpool.

Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng uy tín này, Liverpool sẽ chỉ chấp nhận bán Gakpo nếu đội bóng vùng Merseyside tìm được một tiền đạo cánh phải phù hợp trước khi thị trường đóng cửa. Nếu không, đội chủ sân Anfield sẵn sàng giữ chân cầu thủ người Hà Lan thêm một mùa nữa. Điều này lý giải vì sao thương vụ Gakpo, dù đã đạt thỏa thuận cá nhân, vẫn chưa thể chốt ngay.

Dù vậy, thương vụ Gakpo được Romano đánh giá rất khả thi nhờ việc Liverpool đã đạt thỏa thuận mua Bradley Barcola từ PSG về sân Anfield. Việc có thêm một phương án tấn công cánh giúp ban lãnh đạo Liverpool tự tin hơn khi tính đến chuyện để Gakpo ra đi.

Về phía người thay thế, theo Romano, Yankuba Minteh của Brighton từng là mục tiêu được Liverpool theo đuổi với hai lần đặt vấn đề, nhưng đội chủ sân Anfield quyết định không tiếp tục đàm phán sau khi biết mức giá Brighton đưa ra lên tới 80 triệu bảng.

Do đó, trọng tâm của Liverpool hiện chuyển sang một cái tên khác: Ismaila Sarr của Crystal Palace. Theo đó, đội bóng vùng Merseyside đã gửi một đề nghị chính thức bằng văn bản cho Crystal Palace từ đầu tuần này, trị giá 45 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.

Đề nghị này bị Crystal Palace từ chối. Nhưng theo Romano, đội bóng London cũng đang chủ động tìm phương án thay thế trên thị trường phòng trường hợp nhận được một đề nghị đủ hấp dẫn dành cho Sarr.

ismaila-sarr.jpg
Tiền đạo Ismaila Sarr (Crystal Palace) đang trở thành nút thắt của thương vụ Cody Gakpo.

Về phía cầu thủ, tiền đạo người Senegal được cho là mong muốn chuyển đến Liverpool và đang gây sức ép để CLB chủ quản đồng ý cho anh ra đi. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc hai CLB có tìm được tiếng nói chung về mức giá hay không và có vẻ như Liverpool đang khá quyết tâm.

Tờ Daily Express cho biết đội bóng của HLV Iraola tiếp tục đẩy nhanh đàm phán với Crystal Palace và nhiều khả năng, Ismaila Sarr sẽ gia nhập Liverpool trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa để trở thành tân binh cuối cùng của sân Anfield trong hè này. Và điều đó đồng nghĩa, Cody Gakpo cũng sẽ kịp thời đến được với bến đỗ mới Man City.

Nguyễn Khánh
Football365
#Gakpo #Man City #Liverpool #chuyển nhượng #Romano #cầu thủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe