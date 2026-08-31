Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 CHDCND Triều Tiên, 19h00 ngày 31/8: Đối thủ bí ẩn

TPO - Với lợi thế được chơi trên sân nhà, U20 Việt Nam quyết tâm đánh bại đối thủ U20 CHDCND Triều Tiên ở ngày ra quân vòng loại U20 châu Á.

Trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á giữa U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên diễn ra lúc 19h00 ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn mang đến 90 phút kịch tính. Đây là thử thách thực sự cho thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi trong hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng chung kết.

Lợi thế rõ ràng nhất của U20 Việt Nam là điểm tựa sân nhà, nơi toàn đội đã quen thuộc với điều kiện thời tiết, mặt cỏ và nhận được nguồn cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã trải qua chuyến tập huấn hai tuần tại Nhật Bản, liên tục cọ xát với các đội bóng đại học chất lượng nhằm rèn luyện thể lực, hoàn thiện khả năng chịu áp lực và định hình bộ khung nhân sự tối ưu.

Ngược lại, U20 Triều Tiên là một ẩn số lớn do thông tin về lực lượng hoàn toàn khép kín. Các đội bóng trẻ của quốc gia này luôn nổi tiếng với nền tảng thể chất sung mãn, lối đá kỷ luật, tốc độ và khả năng áp sát tầm cao rất rát. Trước đối thủ thiếu dữ liệu mới, ban huấn luyện U20 Việt Nam phải dựa nhiều vào tư liệu cũ và kinh nghiệm thực chiến với các đại diện Đông Á để xây dựng đấu pháp.

Nguy cơ lớn nhất với các cầu thủ trẻ Việt Nam là bị cuốn vào lối chơi pressing của đối thủ. Chỉ cần một tình huống để mất bóng ở khu trung tuyến, đối phương hoàn toàn có thể trừng phạt bằng những pha phản công chớp nhoáng. Bên cạnh đó, áp lực phải thắng trên sân nhà đòi hỏi U20 Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, tránh nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng sớm để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

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