Trận thắng Ipswich không che được lỗ hổng phòng ngự của MU

TPO - Bruno Fernandes lập hat-trick, MU ghi 5 bàn để đánh bại Ipswich tới 5-2 tại Old Trafford. Nhưng đằng sau tỷ số hoành tráng ấy là một hàng phòng ngự tiếp tục để đối thủ mới thăng hạng xuyên phá dễ dàng, đúng như những gì đã xảy ra một tuần trước đó trước Hull City.

Những lỗ hổng vẫn chưa được vá

MU bước vào trận đấu với Ipswich trong tâm thế cần một chiến thắng để xoa dịu cú sốc thua Hull City 0-2 ở vòng mở màn. Nhưng thay vì khắc phục, những vấn đề phòng ngự của đội bóng thành Manchester lại tái diễn ngay trong hiệp một trận gặp Ipswich.

Abdul Fatawu dễ dàng vượt qua Luke Shaw bên hành lang trái, tạt bóng để Leif Davis đánh đầu mở tỷ số. Và đó không phải là pha bóng duy nhất mà hàng thủ MU chơi tệ. Trong khoảng 15 phút đầu trận, Fatawu liên tục khiến Shaw chao đảo, còn phía cánh đối diện, Daizen Maeda cùng Davis cũng gây khó dễ cho cặp Diogo Dalot - Bryan Mbeumo.

Leif Davis (giữa) ăn mừng sau khi đưa Ipswich vượt lên dẫn trước MU.

Julio Enciso, tiền vệ vừa được Ipswich mua về từ Brighton, cũng là một mối phiền toái thường trực cho hàng thủ MU và thậm chí suýt ghi được bàn thắng nếu anh dứt điểm hiểm hóc hơn trong tình huống đối mặt thủ thành Senne Lammens ở phút 13.

Sau bàn gỡ của Bruno Fernandes trước giờ nghỉ, nhờ tận dụng sai lầm của Marcelino Nunez, MU lại vượt lên dẫn trước nhờ một bàn thắng gây tranh cãi. Tình huống Harry Maguire chạm tay trong pha tạt bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà được trọng tài xác định là "không đáng phạt" vì cú chạm tay đó không trực tiếp đưa bóng vào lưới, mà bóng đi vào khung thành sau khi đập chân hậu vệ Ipswich, Jacob Greaves.

Nói cách khác, nếu cú dứt điểm của Maguire không chạm cầu thủ nào, MU đã không được công nhận bàn thắng ấy. Nhiều ý kiến cho rằng, MU đã khá may mắn. Nhưng điều đáng nói hơn không phải chuyện may mắn, mà là một bức tranh tổng thể: MU một lần nữa cho thấy họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể thủng lưới bất cứ lúc nào.

Sau khi dẫn ngược lại đối thủ, trận đấu chứng kiến một MU bùng nổ nhờ sự chói sáng của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện thành công quả phạt đền sau khi bị Greaves phạm lỗi để ghi bàn thứ ba cho MU rồi lại ghi thêm 1 bàn ở phút 68 và là tác giả đường chuyền quyết định giúp Mbeumo nâng tỷ số lên 5-1 trước khi Akpom gỡ thêm 1 bàn cho Ipswich.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm MU ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại Premier League, và là trận có số cú dứt điểm nhiều nhất của đội bóng này trong một thập kỷ. Nhưng con số ấn tượng ấy không thể che lấp một thực tế: Ipswich, một tân binh vừa thăng hạng, hoàn toàn có thể ghi thêm bàn trong hiệp một nếu tận dụng tốt hơn những khoảng trống mà hàng thủ MU để lộ.

Luke Shaw và câu hỏi về vị trí hậu vệ trái

Phong độ của Shaw trở thành tâm điểm chỉ trích ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Trên sóng talkSPORT, bình luận viên Alex Crook đã có những lời lẽ gay gắt hiếm thấy khi đánh giá về hậu vệ người Anh, cho rằng anh đã chơi tệ ở cả hai trận gần nhất, đồng thời khẳng định Shaw đang là một phần nguyên nhân khiến MU liên tục thủng lưới.

Luke Shaw (trái) thường xuyên để các cầu thủ Ipswich vượt qua dễ dàng.

Đồng nghiệp của Crook, bình luận viên Micky Gray, thì đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị của các hậu vệ cánh MU trong giai đoạn tiền mùa giải, khi cả Dalot lẫn Shaw đều tỏ ra thiếu sẵn sàng trước sức ép từ những cầu thủ chạy cánh tốc độ.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ cá nhân. MU hiện chỉ có đúng một hậu vệ trái đúng vị trí trong đội hình là Shaw, buộc HLV Michael Carrick nhiều lúc phải xoay Dalot hoặc Noussair Mazraoui sang đá lệch cánh khi cần.

Đây chính là lý do cựu hậu vệ Gary Neville, trên sóng Sky Sports, cảnh báo rằng HLV Carrick cần bổ sung một hậu vệ trái trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Cựu danh thủ MU này thậm chí nhấn mạnh rằng vấn đề không dừng lại ở một vị trí, mà là toàn bộ cấu trúc hàng thủ của đội bóng cũ.

Theo Neville, mùa hè này MU đã chi khoảng 155 triệu bảng để tăng cường hàng tiền vệ với các bản hợp đồng Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng lại gần như bỏ ngỏ hàng phòng ngự. Ông cho rằng đây là một sự mất cân đối rủi ro, đặc biệt khi đội hình hiện tại thiếu chiều sâu để chống chọi với một mùa giải dài và khắc nghiệt, nhất là khi chấn thương ập đến.

“Tôi ngạc nhiên khi MU chưa bổ sung nhân sự cho hàng thủ, và cũng ngạc nhiên khi Liverpool chưa bổ sung hai hậu vệ biên. Arsenal đang tăng cường lực lượng dù họ đang ở đỉnh cao, còn MU và Liverpool thì không ở vị thế đó”, Neville so sánh.

Carrick có kịp đón thêm viện binh cho hàng thủ?

Sau trận thắng Ipswich, HLV Carrick thừa nhận đội bóng cần tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các phương án tấn công, đồng thời cho biết đã có sự thay đổi vị trí giữa Matheus Cunha, Marcus Rashford và Mbeumo trong cách vận hành lối chơi.

Nhưng đó là câu trả lời cho vấn đề tấn công, chứ chưa phải cho hàng thủ. Trên hàng công, MU thực sự đang sở hữu chiều sâu và sự đa dạng: màn tái xuất ấn tượng của Rashford ở đội hình xuất phát sau 626 ngày vắng bóng, phong độ chói sáng của Bruno Fernandes ngay sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do PFA bình chọn.

Ngoài ra còn có thể kể đến sự đa năng của Kobbie Mainoo ở tuyến giữa - cầu thủ được Carrick đánh giá là có màn trình diễn “gần như hoàn hảo” trong lần đầu tiên trở lại đá chính sau chấn thương.

Bruno Fernandes và các ngôi sao tấn công bùng nổ trước Ipswich, nhưng liệu họ có mãi sửa sai cho hàng phòng ngự mong manh của MU?

Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép một đội bóng chỉ mạnh ở một nửa sân. Trận thắng Ipswich cho thấy rõ nghịch lý của MU lúc này: hàng công đủ sắc bén để xé lưới những đối thủ chơi đôi công sòng phẳng, nhưng hàng thủ lại đủ mong manh để bất kỳ đối thủ nào cũng có thể khai thác, kể cả một đội bóng vừa thăng hạng như Ipswich. Vấn đề này từng bị phơi bày trần trụi trước Hull, và nay tiếp tục lộ diện ngay cả trong một chiến thắng đậm.

Thực ra, hồi đầu hè MU cũng đã nhắm đến Lewis Hall, hậu vệ cánh trái 21 tuổi của Newcastle và đội tuyển Anh. Nhưng Quỷ Đỏ không thực sự quyết liệt. Hall giờ đây đã nằm ngoài tầm với của Carrick do Newcastle không có ý định đàm phán còn MU không có ý định dốc hầu bao để thuyết phục thêm.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại chỉ còn vài ngày. Với những gì đã diễn ra ở hai vòng đấu đầu tiên, áp lực đang dồn về phía ban lãnh đạo MU: liệu họ có kịp bổ sung một trung vệ và một hậu vệ trái trước khi cánh cửa thị trường đóng lại, hay sẽ phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, thậm chí là cả một dự án tái thiết hàng thủ vào mùa hè năm sau, như chính nội bộ CLB từng tính toán?

Lời đáp cho câu hỏi ấy, nhiều khả năng, sẽ quyết định MU đi được bao xa trong mùa giải này - dù hàng công của họ có bùng nổ đến đâu.