World Cup mở rộng và cơ hội của bóng đá Việt Nam

TP - Cánh cửa đến World Cup mở rộng hơn đối với đội tuyển Việt Nam và các quốc gia đang trong top 100 nếu kế hoạch tăng số đội dự World Cup 2030 lên 64 của FIFA được thông qua. Nhưng ngay cả khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn cần xây dựng một nền tảng đủ mạnh và ổn định để có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

World Cup 2030 sẽ có 64 đội?

FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino đã công khai đề cập đến kế hoạch này, và đang có những bước đi cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở mức ý tưởng. Theo đó, số đội bóng tham dự World Cup 2030 có thể tăng lên 64 đội sau khi đã được nâng lên 48 tại giải đấu vừa diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

Quan điểm của ông Infantino rất rõ ràng, World Cup phải được thiết kế cho cả thế giới chứ không chỉ riêng châu Âu hay Nam Mỹ. Cơ hội sẽ mở rộng hơn với các quốc gia khác, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của bóng đá khu vực đó.

Với 64 đội tham dự, World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco cùng 3 trận mở màn tại Argentina, Uruguay và Paraguay để kỷ niệm 100 năm giải đấu.

Công tác tổ chức trở thành bài toán phức tạp khi phải bố trí công tác chuẩn bị, di chuyển, thi đấu…cho 128 đội và xuyên các châu lục. Đổi lại, các dự báo về doanh thu lại vô cùng hấp dẫn với FIFA.

Việc được đọ sức với những đội bóng hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha hay Argentina luôn là giấc mơ và mục tiêu của bóng đá Việt Nam

Mức độ khả thi của “siêu dự án” trên đến đâu vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp. FIFA bên cạnh việc nhận được sự ủng hộ của một số thành viên như Nam Mỹ, đồng thời cũng vấp phải phản ứng quyết liệt từ châu lục khác, dẫn đầu là châu Âu.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã kịch liệt phản đối khi tuyên bố kế hoạch trên có thể ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của vòng loại, giảm chất lượng các trận đấu. Trên thực tế với việc nâng số đội tham dự World Cup 2026 lên 48 đội, nhiều ý kiến đã chỉ trích FIFA thương mại hoá World Cup, bóc lột thể lực của các cầu thủ bởi lịch thi đấu dày đặc.

UEFA là liên đoàn bóng đá lớn và tiếng nói luôn có trọng lượng. Những chỉ trích nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, các thông tin bất lợi gần đây đã được tung ra ở châu Âu, thổi bùng một làn sóng lớn. Đây là những rào cản không hề nhỏ đối với tham vọng của ông Infantino, có thể cản trở kế hoạch tăng số đội ở World Cup 2030.

Tuy nhiên, phản ứng của FIFA cũng cho thấy quyết tâm lớn từ hệ thống điều hành bóng đá thế giới. FIFA đã lên tiếng bác bỏ các thông tin bất lợi đối với ông Infantino, đồng thời vẫn để ngỏ “siêu dự án” trên.

Bất chấp phản ứng của UEFA, một số thành viên FIFA hiện chưa công khai quan điểm, trong khi số khác thể hiện sự hứng thú đối với kế hoạch của ông Infantino. Lý do bởi với 64 đội tham dự, cơ hội sẽ lớn hơn với các quốc gia đang trong top 100.

Việt Nam có nắm được thời cơ

Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA và đã từng 1 lần vào tới vòng loại cuối tại World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Vấn đề với bóng đá Việt Nam hiện nay có lẽ không phải là liệu World Cup 2030 có 64 đội hay không, mà là chúng ta chuẩn bị gì để nắm bắt khi thời cơ đến?

Với những danh hiệu ở các cấp độ đội tuyển thời gian qua cùng lực lượng nhập tịch có chọn lọc, bóng đá Việt Nam đang xây dựng nền móng cho mục tiêu giành quyền dự World Cup Ảnh: Hữu Phạm

Những bước đi gần đây từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho thấy rõ tham vọng thực sự, thay vì chỉ dừng lại ở mơ mộng. Trong 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã được “nâng cấp” với số lượng các cầu thủ nhập tịch chất lượng tăng lên.

Mở đầu là Nguyễn Xuân Son ở ASEAN Cup 2024 và thêm cả Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) ở ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Patrik Lê Giang, không kể Cao Penadant Quang Vinh từng góp mặt.

VFF cho biết việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cần đảm bảo bản sắc bóng đá Việt Nam cũng như sự phát triển của đào tạo trẻ và các giải VĐQG vốn là nền tảng của nền bóng đá. Ở góc độ này, cầu thủ nhập tịch giúp tăng cường sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong ngắn hạn và là chất xúc tác kích thích sự phát triển của các cầu thủ nội.

Nguyễn Đình Bắc là ví dụ điển hình khi đã chơi cực nổi bật tại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng sau 4 trận đấu tại vòng bảng, vượt trên cả Nguyễn Xuân Son (2 bàn).

Ở cấp độ cao hơn, Việt Nam đang xây dựng 2 sân vận động bóng đá lớn với sức chứa vượt qua cả sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau khi hoàn thiện, đây chắc chắn là những sân bóng đủ khả năng để tổ chức các trận đấu quốc tế quy mô.

Thách thức không hề nhỏ

Trong 10 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã thâu tóm đầy đủ các danh hiệu cấp độ khu vực, từ SEA Games đến AFF Cup (hiện nay là ASEAN Cup), cũng như tạo nên nhiều cột mốc mới. Khởi đầu từ vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc), bóng đá Việt Nam có thêm 2 chức vô địch khu vực, 3 tấm HCV SEA Games chỉ trong 4 kỳ liên tiếp.

Các đội tuyển trẻ cũng thường xuyên giành chức vô địch cấp khu vực (như U22), giành vé dự World Cup (U17), và thường xuyên được tập huấn nước ngoài. Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn cho biết việc các đội tuyển trẻ thường xuyên dự VCK các giải châu Á là điều kiện tiên quyết giúp nâng cao trình độ, tích luỹ kinh nghiệm.

Các kết quả trên cho thấy sự ổn định và nền tảng khá vững chắc của bóng đá Việt Nam, được định hình xuyên suốt hơn 2 nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, để giấc mơ World Cup thành hiện thực, thách thức phía trước với bóng đá Việt Nam không hề nhỏ.

Khi cơ hội mở rộng với đội tuyển Việt Nam thì đồng thời nó cũng mở ra với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, những nền bóng đá lớn trong khu vực và chưa bao giờ chấp nhận để Việt Nam một mình bứt phá. Indonesia đã công khai giấc mơ World Cup và mới đây đã tiến sát đến ngưỡng cuối cùng với dàn cầu thủ nhập tịch không kém chất lượng.

Tương tự, Malaysia từng sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu qua đó đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Dù kết quả trên sau đó bị đảo ngược do phán quyết của FIFA và AFC nhưng rõ ràng người Mã chưa có ý định dừng lại. Thái Lan vốn dĩ đã hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup và có những bước đi cụ thể trước cả Việt Nam.

Khi Việt Nam lên kế hoạch thì khu vực cũng chuyển động, chỉ cần chúng ta dừng lại hoặc thỏa mãn với những thành quả trước mắt, các đối thủ sẽ bứt lên. Để duy trì động lực phát triển của cả nền bóng đá là nhiệm vụ không hề dễ dàng, đòi hỏi một chiến lược mang tầm dài hạn và kế hoạch bài bản đến từng chi tiết.