U20 Thái Lan hạ đối thủ trực tiếp, thắp sáng cơ hội dự VCK châu Á

TPO - Đội tuyển U20 Thái Lan vừa có màn xuất quân thuận lợi tại bảng F vòng loại Cúp U20 châu Á 2027 bằng thắng lợi sít sao 1-0 trước U20 UAE trên sân Chonburi. Chiến thắng này giúp họ duy trì cuộc đua giành vé tham dự VCK.

Trên sân nhà, U20 Thái Lan đã đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Ngay từ phút thứ 4, khung thành U20 UAE đã rung chuyển. Pongphet Iamsa-art có pha đột nhập dứt điểm chạm người hậu vệ UAE, buộc thủ thành Joshua Bentley phải trổ tài cứu thua. Những phút sau đó, người Thái duy trì sức ép lớn khiến thủ môn U20 UAE liên tục phải làm việc.

Và đến phút 45, điều gì đến cũng phải đến. Siwakorn Ponsan phối hợp một-hai cực kỳ ăn ý với đội trưởng Pitchaya Kongsri trước khi thoát xuống dứt điểm vào góc xa, xé toang mành lưới UAE để đưa U20 Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, thế chủ động tiếp tục thuộc về thầy trò HLV Jakkraphan Punpee. Chân sút Pawaris Boonmalert suýt nữa nhân đôi cách biệt ở phút 52, tiếc rằng pha ra chân quyết đoán của anh đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Thời gian sau đó, U20 UAE nỗ lực gia tăng tốc độ lên bóng. Tuy nhiên, tính kết nối của họ là không cao. Gần như đại diện Tây Á chỉ biết đưa bóng ra 2 biên rồi tạt vào khá đơn điệu. Cách tiếp cận này không làm khó hàng thủ U20 Thái Lan.

U20 Thái Lan chủ động giữ cự ly đội hình, thi đấu chậm rãi. Trong 20 phút cuối, họ lần lượt thay đổi nhân sự nhằm duy trì thể lực cho các trụ cột. Nhưng Voi chiến vẫn giữ sự thanh thoát trong lối chơi.

Phút 80, tiền vệ Surachai Booncharee tiếp tục thử tài thủ môn Joshua Bentley nhưng anh không thể chuyển hóa thành bàn. Trong những phút cuối cùng, U20 UAE liên tục câu bóng vào, tiếc rằng họ chịu đầu hàng trước hàng thủ thi đấu tập trung dưới sự chỉ huy của thủ môn Phumrapee Siriboonyakul. Thái Lan bảo toàn trọn vẹn chiến thắng 1-0 và chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tại bảng F, đặc biệt khi ở trận đấu diễn ra cùng ngày, U20 Turkmenistan đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ mạnh U20 Iraq với tỷ số 2-1.

Thử thách tiếp theo của Voi chiến sẽ chính là cuộc chạm trán trực tiếp với U20 Turkmenistan vào lúc 19h30 ngày 3/9 trên sân vận động Chonburi. Trận đấu này mang ý nghĩa then chốt cho ngôi nhất bảng. U20 Iraq không còn đường lùi trong khi U20 Thái Lan hừng hực khí thế tiến gần tấm vé dẫn đầu bảng đấu và thẳng tiến vào VCK.