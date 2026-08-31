Vòng loại U20 châu Á: Việt Nam thua đậm Triều Tiên

foul HẾT HIỆP MỘT: U20 VIỆT NAM 0-0 U20 CHDCND TRIỀU TIÊN

Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh nhưng khan hiếm tình huống tấn công sắc nét. U20 Việt Nam bị U20 CHDCND Triều Tiên lấn lướt trong 10 phút đầu, sau đó vực dậy và lấy lại thế trận. Các cầu thủ áo đỏ tấn chủ yếu ở 2 biên, nỗ lực thực hiện các quả tạt nhưng độ hiệu quả còn hạn chế.