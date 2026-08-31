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Vòng loại U20 châu Á: Việt Nam thua đậm Triều Tiên

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Đội tuyển U20 Việt Nam có khởi đầu không thuận lợi ở Vòng loại U20 châu Á khi để thua U20 Triều Tiên 0-3 trong trận đấu diễn ra tối 31/8.

foul HẾT GIỜ!!! U20 CHDCND TRIỀU TIÊN 3-0 U20 VIỆT NAM
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report Lê Phát sút phạt vọt xà

Phút 90+1: Lê Phát lấy đà đầy quyết tâm nhưng cú sút lại quá thiếu chính xác.

report Pha xử lý thất vọng của Đức Vũ

Phút 89: U20 Việt Nam phản công trong thế 2 đối một. Đức Vũ cầm bóng, sẽ thuận lợi nhất nếu chuyền đảo cánh cho đồng đội thoát xuống đối mặt thủ môn U20 CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Đức Vũ tự rê bóng và đâm vào bức tường có nhiều cầu thủ đội khách.

report Xuân Tín cứu thua

Phút 87: Cầu thủ U20 CHDCND Triều Tiên sút căng ở góc hẹp. May cho U20 Việt Nam khi thủ môn Xuân Tín khép góc chuẩn và kịp đổ người cản phá.

report Thêm cơ hội cho U20 CHDCND Triều Tiên

Phút 79: Cầu thủ đội bạn rê bóng thoải mái từ biên vào trung lộ và thực hiện cú sút nguy hiểm. Về cuối trận, cầu thủ U20 CHDCND Triều Tiên vẫn chạy khỏe, trong khi U20 Việt Nam đã lộ rõ sự mệt mỏi.

report U20 Việt Nam bế tắc

Phút 66: U20 CHDCND Triều Tiên lùi đội hình phòng ngự sau khi có lợi thế dẫn 3 bàn. Các cầu thủ U20 Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong nhiệm vụ đưa bóng vào vòng cấm đối phương. Các pha tấn công biên của chúng ta đang bị U20 CHDCND Triều Tiên bẻ gãy dễ dàng.

goal U20 CHDCND Triều Tiên ghi bàn thứ 3

Phút 58: Kim Yu-jin lập cú đúp ở trận này. Tiền đạo của U20 CHDCND Triều Tiên cầm bóng trong vòng cấm, dễ dàng loại bỏ Quang Kiệt và dứt điểm thành bàn.

report Gia Hưng sút xa cầu may

Phút 57: Số 6 của U20 Việt Nam sút từ khoảng cách hơn 35m. Cú sút của Gia Hưng thiếu lực và không đi vào khung thành.

report Dấu hiệu vỡ trận của U20 Việt Nam

Phút 52: U20 CHDCND Triều Tiên tăng tốc và hàng thủ U20 Việt Nam ngay lập tức để lộ sơ hở. Các cầu thủ áo đỏ đang bối rối, chuyền hỏng liên tục vì để thua 0-2 ngay đầu hiệp 2.

report VÀO!!! U20 CHDCND Triều Tiên ghi bàn thứ 2

Phút 50: Thủ môn Xuân Tín cản phá cú sút đầu tiên và bắt không dính bóng. Sau đó, đội trưởng của U20 CHDCND Triều Tiên dễ dàng lao vào đệm bóng đưa đội khách nhân đôi cách biệt.

yellow Quốc Khánh nhận thẻ vàng

Phút 47: Cầu thủ U20 Việt Nam bị cảnh cáo vì pha chơi xấu với đối phương.

goal VÀO!!! U20 CHDCND Triều Tiên mở tỷ số trận đấu

Phút 46: Ngay pha tấn công đầu tiên ở hiệp 2, đội khách tìm thấy bàn mở tỷ số. Kim Yu-jin đã phá bẫy việt vị và dứt điểm quyết đoán.

foul HẾT HIỆP MỘT: U20 VIỆT NAM 0-0 U20 CHDCND TRIỀU TIÊN

Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh nhưng khan hiếm tình huống tấn công sắc nét. U20 Việt Nam bị U20 CHDCND Triều Tiên lấn lướt trong 10 phút đầu, sau đó vực dậy và lấy lại thế trận. Các cầu thủ áo đỏ tấn chủ yếu ở 2 biên, nỗ lực thực hiện các quả tạt nhưng độ hiệu quả còn hạn chế.

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report HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ
report Quang Kiệt xử lý ẩu

Phút 39: Quang Kiệt chuyền về non cho thủ môn Xuân Tín. Cầu thủ U20 CHDCND Triều Tiên thoát xuống và chạm được chân vào bóng, nhưng trong tư thế xoạc. May mắn cho U20 Việt Nam khi sai lầm của Quang Kiệt không bị trả giá.

report Lê Phát đánh đầu bất thành

Phút 33: Lê Phát bật cao đánh đầu đưa bóng vọt xà. Cơ hội tốt nhất của U20 Việt Nam từ đầu trận đã bị bỏ lỡ.

report U20 CHDCND Triều Tiên không còn cầm bóng chủ động

Phút 27: 10 phút gần đây, U20 Việt Nam cải thiện tỷ lệ cầm bóng. Các cầu thủ áo đỏ đang bình tĩnh chuyền ngắn ở giữa sân, ưu tiên kéo giãn hệ thống của U20 CHDCND Triều Tiên trước khi thực hiện các đường chuyền sang 1/3 phần sân đối phương.

report KHÔNG VÀO!!! Xuân Tín cứu thua 2 pha liên tiếp

Phút 21: Hoa Xuân Tín đổ người cản phá 2 cú sút liên tiếp của cầu thủ CHDCND Triều Tiên. Ở cơ hội thứ 2, cầu thủ CHDCND Triều Tiên không bị theo kèm và có không gian rộng mở nhưng sút quá hiền.

report Lộn xộn trong vòng cấm U20 Việt Nam

Phút 18: Hàng thủ U20 Việt Nam rối loạn khi đối phương cầm bóng xâm nhập thẳng vào vòng cấm. Trước khi cầu thủ CHDCND Triều Tiên kịp dứt điểm, trung vệ của chúng ta kịp chặn lại.

report U20 Việt Nam vẫn chơi ở thế cửa dưới

Phút 11: Sau 10 phút, các cầu thủ U20 Việt Nam chưa thể cầm bóng và tổ chức tấn công theo ý muốn. CHDCND Triều Tiên pressing rát, khiến cầu thủ của chúng ta chuyền bóng trong thế vội vàng và độ chính xác không đảm bảo.

report Cú sút đầu tiên của CHDCND Triều Tiên

Phút 8: Cầu thủ CHDCND Triều Tiên có khoảng trống để sút từ cự ly gần 20m nhưng bóng đi vọt xà.

report Cầu thủ CHDCND Triều Tiên ép sân

Phút 5: Đội bạn cầm bóng áp đảo và đang tấn công dồn dập sang phần sân U20 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của CHDCND Triều Tiên cho thấy khả năng cầm bóng, chuyền ngắn và ban bật khá tốt.

report Thế trận hấp dẫn

Phút 4: Tốc độ trận đấu được đẩy cao khi cả U20 Việt Nam và U20 CHDCND Triều Tiên đều nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
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report Đội hình xuất phát U20 Việt Nam
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report U20 Iran đánh bại U20 Palestine

Trận đấu sớm ở bảng C kết thúc với chiến thắng 2-1 cho U20 Iran. U20 Iran chưa thể hiện đúng sức mạnh như dự đoán. Trong khi đó, U20 Palestine cho thấy họ sẽ là đối trọng khó khăn cho Việt Nam.

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Trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á giữa U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên diễn ra lúc 19h00 ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn mang đến 90 phút kịch tính. Đây là thử thách thực sự cho thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi trong hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng chung kết.

Lợi thế rõ ràng nhất của U20 Việt Nam là điểm tựa sân nhà, nơi toàn đội đã quen thuộc với điều kiện thời tiết, mặt cỏ và nhận được nguồn cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã trải qua chuyến tập huấn hai tuần tại Nhật Bản, liên tục cọ xát với các đội bóng đại học chất lượng nhằm rèn luyện thể lực, hoàn thiện khả năng chịu áp lực và định hình bộ khung nhân sự tối ưu.

Ngược lại, U20 Triều Tiên là một ẩn số lớn do thông tin về lực lượng hoàn toàn khép kín. Các đội bóng trẻ của quốc gia này luôn nổi tiếng với nền tảng thể chất sung mãn, lối đá kỷ luật, tốc độ và khả năng áp sát tầm cao rất rát. Trước đối thủ thiếu dữ liệu mới, ban huấn luyện U20 Việt Nam phải dựa nhiều vào tư liệu cũ và kinh nghiệm thực chiến với các đại diện Đông Á để xây dựng đấu pháp.

Nguy cơ lớn nhất với các cầu thủ trẻ Việt Nam là bị cuốn vào lối chơi pressing của đối thủ. Chỉ cần một tình huống để mất bóng ở khu trung tuyến, đối phương hoàn toàn có thể trừng phạt bằng những pha phản công chớp nhoáng. Bên cạnh đó, áp lực phải thắng trên sân nhà đòi hỏi U20 Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, tránh nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng sớm để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Xem trọn vẹn bảng C – vòng loại giải vô địch bóng đá U20 châu Á 2027 (từ 31/08 đến 06/9) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
Tiểu Phùng
#U20 Việt Nam #U20 Triều Tiên #bóng đá trẻ #vòng loại U20 #sân Việt Trì #Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

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