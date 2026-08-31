Messi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

TPO - Cả làng túc cầu chấn động với tin tức Lionel Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tối thứ Hai trên tài khoản Instagram cá nhân. "La Pulga" sẽ không còn khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina nữa, qua đó biến trận chung kết World Cup 2026 thành trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh.

Huyền thoại Lionel Messi viết tâm thư giã từ sự nghiệp đội tuyển quốc gia Argentina và công bố trên trang cá nhân:

Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết, sau rất nhiều lần suy nghĩ, hôm nay tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng: tôi sẽ chia tay Đội tuyển Quốc gia… Đó là một quyết định khiến trái tim tôi đau đớn, và cho đến tận bây giờ vẫn đau. Nhưng tôi hiểu rằng đã đến lúc phải dừng lại. Tôi thề rằng mình đã luôn cống hiến tất cả những gì có thể. Không chỉ trong những năm tháng chúng ta giành được mọi danh hiệu, mà từ rất lâu trước đó, tôi cũng đã luôn chiến đấu, luôn dốc hết mình vì màu áo này. Vì mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người, và khiến mọi người cảm thấy tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá. Chặng đường còn lại không còn dài, và từng giai đoạn của cuộc đời cũng đang dần khép lại. Đây là một chương mà tôi thực sự rất đau lòng khi phải khép lại.

Tôi yêu, đã từng yêu, và sẽ mãi mãi yêu việc được khoác áo Đội tuyển. Tôi đã cống hiến đến tận cùng. Tôi không còn gì để cho đi thêm nữa. Và phía sau tôi vẫn còn những chàng trai tuyệt vời, những người xứng đáng có cơ hội được đứng ở đây. Cảm ơn tất cả tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều. Tôi sẽ nhớ cảm giác được nghe tiếng các bạn từ bên trong sân đấu. Nhưng từ giờ, tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn, cổ vũ và luôn sát cánh cùng đội tuyển từ bên ngoài - trong những ngày vui, và càng nhiều hơn nữa trong những ngày khó khăn.

Cảm ơn gia đình tôi vì đã luôn ở bên, vì đã đồng hành cùng tôi trong hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy gian nan này. Cảm ơn từng người thầy, từng người đồng đội và từng vị lãnh đạo mà tôi may mắn được sát cánh trong suốt chặng đường ấy. Tôi sẽ mang theo bên mình những ký ức và những khoảnh khắc không bao giờ có thể quên.

Tôi rời đi với sự thanh thản và niềm tự hào, bởi tôi biết rằng cùng với những người đồng đội của mình, chúng tôi đã trao cho mọi người những khoảnh khắc mà có lẽ chỉ dám mơ đến. Được sống trong những khoảnh khắc ấy cùng các bạn thật sự là một điều điên rồ theo cách tuyệt vời nhất. Tôi yêu các bạn! Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được sinh ra là người Argentina.

VAMOS ARGENTINA! Những lời này tôi đã viết vào ngày 21 tháng 7, chỉ hai ngày sau trận chung kết. Nhưng hôm nay, sau những gì xảy ra với cha tôi, tôi càng chắc chắn hơn bao giờ hết về quyết định này.

Messi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina vào năm 2005. Anh có 207 lần ra sân và ghi được 125 bàn thắng. Messi đã cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 và 2024. Đỉnh cao của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia là danh hiệu World Cup 2022.