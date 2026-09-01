Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez từ Chelsea

TPO - Man City đã chính thức đàm phán trực tiếp với Chelsea để chiêu mộ Enzo Fernandez, biến tương lai của tiền vệ người Argentina thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Theo Sky Sports, Man City đã liên hệ trực tiếp với Chelsea về Enzo Fernandez trong bối cảnh thời hạn đăng ký cầu thủ mới đang rất cận kề. Đây là bước tiến đáng kể so với cách tiếp cận trước đó, khi đội chủ sân Etihad mới chỉ làm việc với đại diện của tiền vệ 25 tuổi.

Chelsea từng đòi mức giá 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez và thậm chí ấn định thời hạn để Man City đưa ra đề nghị trong tháng 8. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester khi ấy không gửi đề nghị chính thức trước thời hạn. Chelsea sau đó được cho là không còn giữ nguyên mức giá cũ và chỉ chấp nhận bán nếu nhận được điều kiện phù hợp.

Man City có kịp "giải cứu" Enzo Fernandez trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa?

Việc Man City chuyển sang đàm phán trực tiếp với Chelsea cho thấy thương vụ đã bước sang giai đoạn quan trọng hơn. Dù vậy, hai bên vẫn còn phải thống nhất mức phí và cấu trúc thanh toán trước khi có thể nói về một thỏa thuận hoàn tất.

Sức ép đối với Chelsea nằm ở chỗ đội bóng này không muốn mất Enzo Fernandez mà không có phương án thay thế. Song những ngày qua, đội bóng đã xúc tiến kế hoạch tăng cường tuyến giữa, với Lamine Camara của Monaco được xem là một trong những phương án có thể được đưa về nếu Enzo Fernandez ra đi. Các nguồn tin cho biết Chelsea đã tiến thêm trong đàm phán với Camara khi khả năng tiền vệ người Argentina chuyển đến Man City ngày càng rõ ràng.

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 107 triệu bảng vào tháng 1/2023 và vẫn còn hợp đồng dài hạn với đội bóng London. Anh từng là nhân tố quan trọng trong đội hình Chelsea, nhưng liên tiếp vắng mặt trong những trận gần đây, trong đó có trận gặp Luton tại Carabao Cup và Brighton ở Premier League. HLV Xabi Alonso giải thích rằng ông cần những cầu thủ hoàn toàn tập trung và sẵn sàng cho mùa giải, càng khiến tương lai của Fernandez tại Stamford Bridge trở thành dấu hỏi lớn.

Với Man City, việc theo đuổi Enzo Fernandez xuất hiện trong bối cảnh hàng tiền vệ có nhiều biến động. Rodri đã rời đội bóng để gia nhập Barcelona, trong khi Nico Gonzalez và Tijjani Reijnders cũng không còn nằm trong kế hoạch tại Etihad. City vì thế cần bổ sung thêm một tiền vệ có khả năng kiểm soát và tổ chức lối chơi.

Đáng chú ý, Enzo Fernandez từng làm việc với Enzo Maresca tại Chelsea. Nếu thương vụ được hoàn tất, tiền vệ người Argentina sẽ có cơ hội tái hợp với HLV hiện tại của Man City, đồng thời trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của kỳ chuyển nhượng.

Thời gian không còn nhiều, bây giờ, câu hỏi lớn nhất không còn là City có muốn mua hay không, mà là hai CLB có thể tìm được tiếng nói chung về giá trị và điều kiện chuyển nhượng trước khi thị trường đóng cửa hay không. Năm nay, “chợ hè” Premier League sẽ khóa sổ vào lúc 06h00 ngày thứ Tư (ngày 2/9, theo giờ Việt Nam).