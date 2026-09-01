Các ngôi sao Argentina tri ân Messi sau quyết định từ giã đội tuyển

TPO - Lionel Messi đã chính thức khép lại hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ với đội tuyển Argentina. Quyết định của siêu sao 39 tuổi lập tức tạo ra một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong phòng thay đồ Albiceleste...

Ngay sau khi thông điệp chia tay được Messi gửi đi, những người đồng đội từng sát cánh bên anh đồng loạt gửi lời tri ân. Với họ, Messi không đơn thuần là đội trưởng hay cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển, mà là người đã đưa Argentina lên đỉnh thế giới và để lại một di sản không thể xóa nhòa.

Một trong những lời chia tay xúc động nhất đến từ Angel Di Maria, người đã có nhiều năm đồng hành cùng Messi. Di Maria nhấn mạnh rằng người dân Argentina sẽ "biết ơn Messi suốt phần đời còn lại vì anh đã lựa chọn khoác áo Albiceleste và đưa lá cờ Argentina lên đỉnh thế giới". Di Maria cảm ơn Messi vì đã trở thành hình mẫu cả trên sân bóng lẫn ngoài đời, trước khi đưa ra lời khẳng định đầy sức nặng: “Anh là người vĩ đại nhất lịch sử. Anh là vĩnh cửu”.

Rodrigo De Paul, người vừa là đồng đội lâu năm của Messi ở đội tuyển, vừa sát cánh cùng anh tại Inter Miami, lại lựa chọn nhấn mạnh vào con người phía sau một siêu sao. De Paul nói về tình yêu vô điều kiện mà Messi dành cho màu áo Argentina, về những cuộc đấu tranh nội tâm để không bao giờ bỏ cuộc.

De Paul được ví như 'cận vệ' của Messi ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia

Theo De Paul, Messi luôn quan tâm tới từng cầu thủ bước vào sân tập, giúp họ cảm thấy thoải mái và dành sự chăm sóc cho tất cả thành viên trong đội tuyển. Với anh, đó là những phẩm chất khiến Messi trở nên đặc biệt không chỉ với tư cách cầu thủ. De Paul kết lại bằng lời cảm ơn và gọi Messi là “người vĩ đại nhất mọi thời đại”, đồng thời viết rằng Messi là “vĩnh cửu”.

Lisandro Martinez cũng để lại một thông điệp đầy cảm xúc. Trung vệ MU thừa nhận cảm giác buồn bã khi chứng kiến Messi nói lời chia tay. "Không ai thực sự chuẩn bị được cho khoảnh khắc này", Martinez viết. Lisandro Martinez cảm ơn Messi từ tận đáy lòng và gọi anh là hình mẫu của bản thân cũng như của cả thế giới.

Điều khiến Martinez xúc động nhất là cơ hội được cùng Messi khoác áo Argentina. Anh cho biết thêm: "Con gái tôi sau này sẽ rất tự hào khi biết cha từng được thi đấu cùng một con người phi thường như Messi. Anh ấy là vận động viên vĩ đại nhất lịch sử. Khi nói về bóng đá, thực sự không có sự so sánh nào dành cho Messi”.

Enzo coi Messi như thần tượng của cuộc đời

Trong số những lời tri ân, câu chuyện của Enzo Fernandez có lẽ đặc biệt nhất bởi nó cho thấy Messi đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau như thế nào. Enzo kể rằng khi Messi từng tuyên bố chia tay đội tuyển vào năm 2016, anh khi đó chỉ là một cậu bé và đã ngồi tính toán khoảng cách tuổi tác giữa hai người (Messi sinh năm 1987 còn Enzo là 2001).

Enzo tự hỏi Messi còn thi đấu bao lâu và liệu mình có đủ thời gian để vươn lên đội tuyển Argentina hay không. Từ đó, anh theo đuổi một ước mơ giản dị: được một lần đứng chung sân với thần tượng trong màu áo Albiceleste.

May mắn đã đến với Enzo. Messi trở lại đội tuyển và sau đó, hai người không chỉ cùng thi đấu mà còn trải qua những buổi tập, phòng thay đồ, những cuộc trò chuyện, những cái ôm, những thời khắc khó khăn và những khoảnh khắc tuyệt vời. Đỉnh cao chính là khi họ cùng nhau trở thành nhà vô địch thế giới. Khi đó Enzo 21 tuổi còn Messi là 35.

Enzo đặc biệt biết ơn cách Messi đối xử với anh ngay từ ngày đầu lên tuyển. “Cảm ơn anh vì cách anh đối xử với em, vì tất cả những gì anh đã dạy em và vì đã cho em được trở thành một phần trong câu chuyện của anh. Chúng em sẽ nhớ anh rất nhiều, đội trưởng”, tiền vệ sinh năm 2001 kết lại.