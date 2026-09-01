Pha phối hợp làm tung lưới Thái Lan của Đình Bắc và Hai Long được siêu sao Barca tái hiện y hệt

TPO - Đêm qua, La Liga xuất hiện một bàn thắng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi liên tưởng đến tuyệt phẩm của Đình Bắc và Hai Long trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 hôm 22/8.

Gordon đánh gót cho Raphinha, ngôi sao Barca sút chéo góc ghi bàn

Đó là pha lập công của Raphinha và Anthony Gordon trong chiến thắng 5-2 đầy ấn tượng của Barcelona trước Rayo Vallecano ở vòng 3 La Liga. Từ phần sân nhà, Jules Kounde tung đường chuyền vượt tuyến chính xác đưa bóng tìm đến vị trí của Anthony Gordon.

Tân binh Barcelona khống chế gọn gàng, chủ động di chuyển vào trung lộ rồi bất ngờ thực hiện cú đánh gót tinh tế. Raphinha hiểu ý băng xuống theo hướng ngược lại. Anh tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Rayo Vallecano trước khi tung cú sút sệt hiểm hóc, đưa bóng nằm gọn trong lưới đối phương.

Pha phối hợp này rất tương đồng với bàn thắng mà Đình Bắc và Hai Long tạo ra trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Phút 62, đội tuyển Việt Nam tổ chức một đợt tấn công nhanh sau đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của Hoàng Đức. Đình Bắc đón bóng, xử lý một chạm đầy gọn gàng rồi bất ngờ giật gót điệu nghệ, đưa Hai Long vào khoảng trống thuận lợi phía sau hàng thủ Thái Lan. Tiền vệ của Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới đội chủ nhà.

Những khoảnh khắc phối hợp trong 2 bàn thắng của Raphinha và Hai Long

Bàn thắng ấy giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước ở chung kết lượt đi, đồng thời trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực của đội tuyển áo đỏ.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, hai bàn thắng được tạo ra gần như theo cùng một “công thức”. Bóng được đưa từ tuyến dưới lên cho một cầu thủ tấn công. Người nhận bóng xử lý khéo léo, thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương trước khi bất ngờ đánh gót để đồng đội di chuyển theo hướng ngược lại, tận dụng khoảng trống và dứt điểm.

Cả Raphinha lẫn Hai Long đều chọn phương án sút sệt, đưa bóng đi sát chân trụ của thủ môn, khiến khả năng cản phá trở nên khó khăn. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cú dứt điểm cuối cùng. Raphinha thuận chân trái nên pha kết thúc có lực căng và tốc độ cao hơn, trong khi Hai Long thực hiện bằng chân phải không thuận. Dẫu vậy, xét về cách thức phối hợp, khả năng di chuyển và sự chính xác trong từng nhịp xử lý, hai bàn thắng có sự tương đồng đáng kinh ngạc.

Sự trùng hợp này càng làm nổi bật chất lượng trong pha phối hợp giữa Đình Bắc và Hai Long. Để thực hiện một tình huống như vậy, các cầu thủ không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải có sự ăn ý, khả năng quan sát và cảm giác vị trí cực tốt. Chỉ một nhịp xử lý thiếu chính xác, cú đánh gót không đủ lực hoặc pha di chuyển chậm hơn vài phần giây, cơ hội có thể lập tức biến mất.

Đáng nói hơn, ngay cả những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Raphinha và Gordon cũng vừa tạo ra một bàn thắng có “công thức” gần như tương tự. Điều đó cho thấy pha phối hợp của Đình Bắc và Hai Long tại Rajamangala thực sự là một tình huống tấn công ở đẳng cấp cao, chứ không đơn thuần là một khoảnh khắc ngẫu hứng tầm cỡ Đông Nam Á.