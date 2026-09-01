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U20 Việt Nam mất chân sút chủ lực, thiệt đơn thiệt kép ở vòng loại châu Á 2027

Đặng Lai

TPO - U20 Việt Nam vừa có màn khởi đầu không như mong đợi tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên. Không những thế, đội còn mất chân sút hàng đầu Lê Phát.

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Dù được thi đấu trên sân nhà Việt Trì và nhận nhiều kỳ vọng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn không thể tạo ra thế trận đủ tốt trước đối thủ đến từ Đông Á. Thất bại 0-3 khiến U20 Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á khởi đầu kém nhất chiến dịch vòng loại châu Á 2027, kém cả Lào hay Brunei. Quan trọng nhất, đội sẽ đối diện với không ít khó khăn trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Không chỉ chịu áp lực về kết quả, U20 Việt Nam còn gặp thêm khó khăn về lực lượng. Tiền đạo Lê Phát sẽ phải trở lại CLB Ninh Bình để thi đấu tại LPBank V.League 1 và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong phần còn lại của vòng loại. Do vòng loại U20 châu Á không phải sự kiện FIFA nên các đội không có trách nhiệm nhả quân cho CLB.

Sự vắng mặt của Lê Phát, sao trẻ đã chơi tốt tại giải U23 châu Á 2026, là tổn thất đáng kể đối với kế hoạch nhân sự của HLV Ikeuchi, bởi Lê Phát vốn được kỳ vọng là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

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Lê Phát là chân sút đáng chú ý nhất trên hàng công U20 Việt Nam

Ở trận ra quân gặp U20 Triều Tiên, Lê Phát được HLV Ikeuchi trao áo số 10 và xếp đá chính. Cầu thủ từng giành HCV SEA Games 2025 và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026 được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm để giúp đội chủ nhà tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, trước một U20 Triều Tiên chơi hiệu quả và chặt chẽ, những nỗ lực của Lê Phát cùng các đồng đội không đủ để giúp U20 Việt Nam tránh khỏi thất bại.

Việc Lê Phát rời đội buộc ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời tìm kiếm giải pháp khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo này để lại. Đây sẽ là bài toán không dễ giải trong bối cảnh U20 Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công nếu muốn giành kết quả tích cực ở hai trận còn lại.

Trận thua ngay ở lượt đấu đầu tiên khiến U20 Việt Nam rơi vào thế bất lợi, đặc biệt khi phía trước chỉ còn hai trận đấu với U20 Palestine và U20 Iran. Tuy nhiên, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn giữ sự lạc quan về cơ hội của đội. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích những vấn đề bộc lộ trong trận ra quân, từ đó tìm cách khắc phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai cuộc đối đầu còn lại.

“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine lúc 19 giờ ngày 3/9 trên sân Việt Trì, trước khi chạm trán U20 Iran vào ngày 6/9.

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Đặng Lai
#U20 Việt Nam #Vòng loại châu Á #Lê Phát #Triều Tiên #bóng đá trẻ #kết quả thi đấu #đội tuyển U20

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