Dòng người thành kính dâng đóa sen thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng, nối dài thành kính dâng những đóa sen thơm ngát tưởng niệm 57 năm ngày Người đi xa.