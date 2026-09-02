Dòng người thành kính dâng đóa sen thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng, nối dài thành kính dâng những đóa sen thơm ngát tưởng niệm 57 năm ngày Người đi xa.
Trong thời khắc thiêng liêng, những đài sen thơm ngát được thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An kính cẩn dâng những đóa sen tươi thắm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Dòng người nối dài vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.