Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Dòng người thành kính dâng đóa sen thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thu Hiền

TPO - Trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng, nối dài thành kính dâng những đóa sen thơm ngát tưởng niệm 57 năm ngày Người đi xa.

Video: Dòng người dâng đóa sen thơm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-8.jpg
Ngày 2/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), tỉnh Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.
tp-14.jpg
Cách đây 57 năm, ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của Người đúng vào ngày Quốc khánh - ngày dân tộc Việt Nam giành được độc lập, tự do﻿ - là một sự trùng hợp đặc biệt, càng làm cho ngày này trở thành thời khắc thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
tp-4.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh niềm tự hào và trách nhiệm của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Trong thời khắc thiêng liêng, những đài sen thơm ngát được thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An kính cẩn dâng những đóa sen tươi thắm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
tp-5.jpg
Đông đảo người dân, du khách thành kính xếp hàng vào Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa sen﻿, gửi gắm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
tp-7.jpg
Những đóa sen được dâng lên trong ngày Quốc khánh càng mang ý nghĩa đặc biệt, như lời tri ân của các thế hệ hôm nay đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
tp-2.jpg
Bà Lê Thị Lan (60 tuổi, trú ở tỉnh Hà Tĩnh) xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Cuộc đời của Bác là một hành trình trọn vẹn vì nước, vì dân. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách cao quý, cùng chân lý bất diệt: Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bà Lan chia sẻ.
tp-6.jpg
tp-3.jpg
Dòng người nối dài vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-1.jpg
Giữa ngày Quốc khánh, trở về Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người như càng thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của hai chữ “độc lập - tự do”, càng hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình và càng trân trọng những hy sinh, cống hiến của Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như hôm nay.
Thu Hiền
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #tưởng niệm #hoa sen #lễ hội #Nghệ An #Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe