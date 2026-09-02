Mở lại tuyến đường huyết mạch đến cửa khẩu Trung Quốc - Nepal sau lũ dữ

TPO - Sau nhiều ngày bị chia cắt bởi lũ lụt và sạt lở, tuyến đường dẫn tới cảng Gyirong, cửa khẩu quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal đã được khôi phục phần lớn, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ, hàng cứu trợ và máy móc hạng nặng tiếp cận tâm điểm thảm họa.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết tuyến đường bộ tới cảng Gyirong, thuộc huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, đã được mở hoàn toàn vào lúc 10h sáng 2/9. Việc khôi phục tuyến đường cho phép lực lượng cứu hộ, hàng cứu trợ, thiết bị và máy móc hạng nặng tiếp cận khu vực tâm điểm thảm họa bằng đường bộ.

Công tác dọn dẹp trên quốc lộ G216 đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đoạn đường cuối cùng từng bị ngập cũng đã được khôi phục tạm thời, đủ để các phương tiện và máy móc hạng nặng lưu thông.

Tại khu vực cảng Gyirong, các máy móc hạng nặng đang khẩn trương dọn đất đá trên quốc lộ G216, tiến gần khu vực từng là vị trí của tòa nhà cảng phía Trung Quốc.

Hình ảnh do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy các đội công nhân đang xây dựng lại một con đường dọc sông Trishuli sau trận lũ thảm khốc.

Đầu tuần này, đài truyền hình đã phát sóng video ghi lại hoạt động lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để mở một tuyến đường mới dọc theo bờ sông nhằm tiếp cận khu vực bị cô lập.

Công tác khôi phục giao thông gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá và địa hình phức tạp.

Theo thông báo cập nhật từ Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia (NDRRMA) của Nepal hôm thứ Tư (2/9), số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã tăng lên 1.114 người, gần 12.000 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu trong những ngày qua

Theo thông tin cập nhật từ đài truyền hình nhà nước CCTV hôm Chủ nhật, ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở phía biên giới Trung Quốc.

Giới chức hai nước cho biết khoảng 4.500 người vẫn đang mất tích ở cả hai bên biên giới.